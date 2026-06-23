José Manuel Restrepo sostiene primera reunión tras elecciones con el BID: “Así comenzamos a construir la patria milagro”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo una reunión con Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de analizar los principales retos y oportunidades que enfrenta Colombia en materia económica y de desarrollo.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Restrepo señaló que durante el encuentro se abordaron temas estratégicos para el país, entre ellos el ajuste fiscal, el crecimiento económico, la atracción de inversión, la simplificación de trámites mediante el denominado ‘Plan Destrabe’, así como los desafíos energéticos y la integración regional.

Nos reunimos con Anabel González,

Vicepresidente de Países e Integración Regional del BID, para analizar los desafíos y las oportunidades de Colombia en temas clave como el ajuste fiscal, el Plan Destrabe para la simplificación de trámites, el crecimiento económico, la atracción… pic.twitter.com/nomspvsxo3 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 23, 2026

Según explicó, uno de los puntos centrales de la conversación fue la necesidad de fortalecer las condiciones que permitan recuperar el dinamismo económico de Colombia, en un contexto marcado por la desaceleración del crecimiento y la incertidumbre en sectores clave para la inversión.

En ese sentido, destacó la importancia de avanzar en medidas que faciliten la actividad empresarial y mejoren la competitividad nacional.

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La reunión también incluyó una reflexión sobre el papel de la integración regional como herramienta para impulsar el desarrollo económico.

Dentro de este análisis, Restrepo hizo referencia al potencial de la relación comercial con Venezuela, un mercado que ha recuperado relevancia para diversos sectores productivos colombianos tras el restablecimiento de los vínculos bilaterales.

Asimismo, se discutieron los retos que enfrenta el país en materia energética, un tema que ha generado debate en los últimos años debido a las necesidades de garantizar la seguridad energética, promover la transición hacia fuentes más sostenibles y mantener condiciones favorables para la inversión en el sector.

Restrepo resaltó que este tipo de encuentros con organismos multilaterales como el BID son fundamentales para construir alianzas que contribuyan al fortalecimiento de la economía colombiana.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia. Foto: Juan Carlos Sierra

“Estos espacios de diálogo son fundamentales para construir alianzas que impulsen la competitividad, generen empleo de calidad y aceleren el desarrollo que necesitan los colombianos”, afirmó.

Finalmente, el exministro enmarcó esta agenda de trabajo dentro de su visión de país, denominada “Patria Milagro”, una iniciativa con la que busca promover propuestas orientadas al crecimiento económico, la generación de oportunidades y el fortalecimiento institucional.