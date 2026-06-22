CORI felicita a Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo por su victoria

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) felicitó a Abelardo De la Espriella y a José Manuel Restrepo tras su elección, de acuerdo con el preconteo de la jornada electoral del domingo, en la que la fórmula resultó vencedora frente a la integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué.

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A través de un comunicado, el centro de pensamiento expresó sus buenos deseos para el nuevo gobierno y destacó la importancia de fortalecer el papel de Colombia en el escenario internacional.

“Los miembros del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) felicitan a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia y a José Manuel Restrepo como vicepresidente”, menciona el comunicado.

“La confianza de los colombianos fue depositada en las urnas; deseamos que su liderazgo, visión y compromiso por el país traiga bienestar colectivo, progreso y seguridad, en un marco de estrecha colaboración entre los sectores público y privado, en un ambiente de unidad nacional y tranquilidad que permita una transición ordenada”, añadió el comunicado.

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El CORI es un centro de pensamiento académico, independiente, pluralista y de carácter privado, dedicado a promover el estudio y análisis de la política internacional colombiana desde una perspectiva global, regional y nacional.

En el mismo pronunciamiento, el Consejo subrayó la necesidad de que Colombia fortalezca su política exterior y recupere su protagonismo en el ámbito internacional.

“Los retos globales exigen que el país recupere su liderazgo, prestigio y capacidad de incidencia en el escenario internacional, al tiempo que fortalezca una integración regional pragmática, apego al multilateralismo, respeto al derecho internacional, igualdad jurídica y no intervención”, agregó el comunicado.