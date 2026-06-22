Kia estrena su carro eléctrico más barato con 312 km de autonomía que busca competir con grandes marcas

El Kia EV2 es uno de los nuevos modelos eléctricos que ofrece la marca surcoreana en Colombia. El vehículo, fabricado en Eslovaquia, espera competir con otras compañías de carros eléctricos en el país como BYD y Tesla.

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El modelo destaca por su precio y por el nivel de equipamiento que trae disponible. Fue presentado por primera vez en enero de 2026 en el Salón del Automóvil de Bruselas, donde hizo su debut mundial.

El vehículo cuenta con faros LED con proyectores y encendido automático, luces diurnas LED y luces antiniebla LED. También incorpora un espacio de almacenamiento de 15 litros bajo el capó, barras de carga en el techo, manijas enrasadas y espejos regulables y abatibles eléctricamente con calefacción.

Los asientos son tapizados en tela y las sillas delanteras cuentan con ajuste manual y agarraderas en los respaldos. El volante multifunción está forrado en cuero sintético y la columna de dirección permite ajustes en altura y profundidad. Además, incluye apoyabrazos delantero, portavasos modulable en tono verde fluorescente, plazas traseras para tres pasajeros con respaldos abatibles en proporción 60/40, parasoles con espejo, luces de lectura LED y retrovisor día-noche manual.

El Kia EV2 cuenta con un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, una pantalla monocromática de 5 pulgadas para el climatizador y una pantalla táctil multimedia de 12,3 pulgadas. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cuenta con seis parlantes, cuatro puertos USB-C, cargador inalámbrico y climatizador automático bi-zona.

Cámara de reversa del Kia EV2. Foto: Kia

El vehículo está equipado con una batería LFP de 42,2 kWh, que le permite recorrer hasta 312 kilómetros con una sola carga, según el ciclo de homologación WLTP.

Seguridad y precio

El vehículo incluye vidrios eléctricos con función de un toque para las ventanas delanteras, sensor de luz y lluvia, botón de encendido y acceso sin llave. En cuanto a seguridad, tiene siete airbags, frenos con ABS, EBD y asistente de frenado, control de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendientes, monitor de presión de llantas, freno de parqueo eléctrico con Auto-Hold, anclajes Isofix, cámara de reversa y sensores de parqueo delanteros y traseros.

Interior del Kia EV2. Foto: Kia

Las asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) incluyen frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, sistema de mantenimiento y seguimiento de carril, alerta de cambio de carril, control crucero adaptativo, aviso de olvido de pasajero trasero y luces altas automáticas.

¿Cuál es la diferencia entre un carro híbrido y un híbrido enchufable?

“El EV2 piensa por ti antes de que lo necesites. Drive Wise, un sistema de ADAS de manejo semiautónomo que lee el camino en tiempo real, anticipando situaciones y actuando en fracciones de segundo para mantenerte a ti y a los tuyos fuera de peligro”, señaló Kia sobre el modelo.

En Colombia está disponible en seis colores: blanco, gris metalizado, verde, azul, plata mate y gris oscuro. De acuerdo con la página web de Kia, el precio del Kia EV2 2027 es de $89.990.000 actualmente.