Gobernador de Bolívar felicita a Abelardo De La Espriella tras triunfo presidencial e hizo un “llamado a la unidad”

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, envió un mensaje de felicitaciones al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, por medio de su cuenta en la red social X.

“Felicitaciones para @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la jornada electoral de hoy. Le deseamos el mayor de los éxitos. El país habló en las urnas y votó en paz. Felicito también al sistema electoral colombiano por informarnos con transparencia y prontitud”, dijo.

Las regiones, el gran desafío de seguridad de Abelardo De La Espriella, presidente electo

Al mismo tiempo, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan estar en unidad y no haya violencia en medio de las diferencias políticas.

“Quiero hacer un llamado a la unidad. Las discrepancias debemos resolverlas buscando el bien colectivo. Colombia necesita trabajo hombro a hombro, encontrarnos en las diferencias y buscar acuerdos sobre lo fundamental. Cuenten con nosotros desde Bolívar. Estamos listos para trabajar en equipo”, agregó.