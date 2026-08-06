Javier Milei llegó a Cali para acompañar a Abelardo De La Espriella en su posesión presidencial

Este jueves, 6 de agosto, llegó a Cali el presidente de Argentina, Javier Milei, uno de los invitados a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

El mandatario argentino llega procedente de Ecuador, donde se reunió con su similar de ese país, Daniel Noboa.

Milei fue uno de los presidentes de derecha que mostró su apoyo a De La Espriella en plena contienda electoral.

Además del mandatario argentino, que llegó fuertemente escoltado, también arribaron a la capital del Valle los homólogos de Honduras, Nasry Asfura, Paraguay, Santiago Peña, y Chile, José Antonio Kast, entre otros.