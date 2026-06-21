Alejandro Char celebra triunfo de Abelardo de la Espriella y llama a la reconciliación nacional

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se sumó a las voces de felicitación tras la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia y aprovechó la jornada para hacer un llamado a la unidad y la reconciliación del país.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario local aseguró que el resultado electoral representa una victoria para la democracia y para los colombianos.

“Hoy ganó Colombia, ganó la democracia, ganó la libertad y, sobre todo, la esperanza de seguir construyendo un país en paz”, expresó.

Abelardo De La Espriella, discurso Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Char también felicitó al presidente electo y a quien lo acompañará en la vicepresidencia durante los próximos cuatro años, destacando la relación política y personal que mantiene con ambos dirigentes.

“Felicitaciones a nuestro hermano, amigo y presidente de esta nación, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente, Juan Restrepo”, señaló.

El pronunciamiento del alcalde de Barranquilla se produce luego de una intensa jornada electoral que definió el rumbo político del país y que estuvo marcada por una alta expectativa sobre el resultado de las urnas.

Más allá de la celebración por la victoria de la fórmula ganadora, Char insistió en la necesidad de que la nueva etapa política esté orientada a cerrar divisiones y generar consensos. En ese sentido, manifestó su deseo de que el nuevo gobierno avance bajo principios de unión y bienestar colectivo.

“Que este nuevo capítulo esté marcado por la unión, la reconciliación y el bienestar de todos los colombianos. ¡Hoy estamos más firmes que nunca!”, concluyó el alcalde.