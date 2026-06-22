Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, sentó su posición sobre un informe que publicó Michael Weintraub, profesor de la Universidad de los Andes, sobre el comportamiento electoral que se registró en la segunda vuelta presidencial de Colombia en municipios con presencia de grupos armados ilegales.

El docente, utilizando los datos de la Fundación Paz y Reconciliación, y de la Registraduría Nacional, encontró que los municipios con presencia de grupos armados tuvieron más crecimiento en participación, pero menores ganancias para ambos candidatos.

Así votó Colombia en la segunda vuelta presidencial: dos departamentos cambiaron de tendencia y hubo sorpresas

En las zonas con presencia de grupos armados aumentó la participación en un 6,7 %. En esos sitios, Iván Cepeda acumuló el 50,2 % y Abelardo De La Espriella el 48,3 %.

Weintraub también analizó los resultados a la luz de los territorios donde opera cada estructura delincuencial, dejándole a la opinión pública los siguientes números:

Estado Mayor Central (disidencias de las Farc): Cepeda, 60 %; De La Espriella, 38,5 %.

Cepeda, 60 %; De La Espriella, 38,5 %. Gentil Duarte (disidencias de las Farc): Cepeda, 54,3 %; De La Espriella, 43,8 %.

Cepeda, 54,3 %; De La Espriella, 43,8 %. ELN: Cepeda, 52,5 %; De La Espriella, 46 %.

Cepeda, 52,5 %; De La Espriella, 46 %. Otras disidencias de las Farc: Cepeda, 49,3 %; De La Espriella, 49,2 %.

Cepeda, 49,3 %; De La Espriella, 49,2 %. Clan del Golfo: Cepeda, 48,5 %; De La Espriella, 50,1 %.

Cepeda, 48,5 %; De La Espriella, 50,1 %. EMBF: Cepeda, 41,8 %; De La Espriella, 56,6 %.

Frente a este escenario, comentó Roman: “Los resultados son bastante contundentes. La participación subió 50 % más en regiones con presencia armada. Importante también destacar que el nivel de referencia para el apoyo de las candidaturas en estas regiones no es conocido; no sabemos cuál sería el apoyo para Cepeda o Abelardo en condiciones de votación completamente libre. Punto muy importante para entender la superestimación de la diferencia entre Abelardo y Cepeda en aprox. 3 pp en la última medición de AtlasIntel / Atlas Tracking PRO”.