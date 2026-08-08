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Expectativa en el Palacio de San Carlos, desde donde despachará Abelardo De La Espriella en Bogotá

Fuentes consultadas por SEMANA aseguran que, por ahora, el inmueble conserva su funcionamiento habitual.

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Redacción Confidenciales
8 de agosto de 2026 a las 1:52 a. m.
El Palacio de San Carlos ha concentrado el poder del país desde el siglo XVI. Fue vivienda de los virreyes, sede de la Presidencia y la Cancillería.
El Palacio de San Carlos ha concentrado el poder del país desde el siglo XVI. Fue vivienda de los virreyes, sede de la Presidencia y la Cancillería. Foto: Juan Carlos Sierra/GUILLERMO TORRES

El presidente Abelardo De La Espriella no vivirá en la Casa de Nariño y su despacho en Bogotá estará en el Palacio de San Carlos, que compró Simón Bolívar por 70.000 pesos el 22 de febrero de 1828 durante la Gran Colombia. Sin embargo, esa decisión no se cristalizará pronto. SEMANA habló con funcionarios de la Cancillería, quienes informaron que la sede no está siendo objeto de reparaciones locativas y solo se están pintando algunas paredes.

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No hay certeza de qué pasará con el Ministerio de Relaciones Exteriores si el palacio se convierte en la nueva sede presidencial. En la capital vallecaucana, De La Espriella despachará desde el Centro Cultural de Cali y el escritorio será el mismo que utilizó el escritor vallecaucano Jorge Isaacs, el autor de María.