Presidente del Bayern Múnich, certero con Luis Díaz en plena crisis de gol: “Si sucede lo mismo”

Por estos días se habla más de la cuenta de Luis Díaz y su falta de gol en el inicio de la temporada con Bayern Múnich.

Infortunadamente, el guajiro se ha visto impreciso frente al arco rival. Luego de una pretemporada en la que se le vio ser un ‘killer’ absoluto, vino la temporada oficial donde solo ha logrado anotar una tanto en Bundesliga.

Luis Díaz sigue sin anotar en lo corrido de la temporada 2026/2027. Foto: Getty Images

También presenta la misma actualidad mermada en Copa de Alemania y Champions League, lo cual ha causado que se generen comentarios contra el guajiro, así como críticas y la respuesta por parte del club a ello.

“Seremos imbatibles”, presidente del Bayern Múnich

Recientemente, una voz autorizada al interior del cuadro bávaro, como lo es el presidente, Herbert Hainer, recordó en una charla con Bild unas palabras de hace un año, justo en medio del Oktoberfest, relacionadas con la sequía goleadora del colombiano.

“Lo recuerdan bien. Lo repetiré hoy. Lo vimos el año pasado, también tuvo un comienzo algo lento y luego dio en el blanco de forma increíble. Si vuelve a suceder así, entonces estoy completamente de acuerdo: ¡seremos imbatibles!”, apuntó confiado de que el nivel de Díaz levantará.

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No fue mucho más lo que dijo el jefe del cafetero durante dicha intervención, pero sus declaraciones dejaron claro que, desde la cúpula del Bayern, siguen confiando plenamente en Luis Díaz de cara a la temporada 2026/2027.

El extremo de la Tricolor no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para le fecha Fifa que disputará Colombia en los próximos días. Según el DT, llegaron a un acuerdo con el jugador para tener unos días de reposo y manejo de cargas en Alemania.

Néstor Lorenzo ya anunció la primera convocatoria luego del Mundial 2026. Foto: AFP

“En el caso de Luis Díaz le dije: ‘Te veo cansado, Lucho, no tienes el sprint tuyo’. Consensuamos que descanse esta fecha porque tiene más de 60 partidos y nos permite ver talentos jóvenes para foguearlos”, explicó Lorenzo, tras no haber llamado a Díaz Marulanda.

Bayern no le suelta la mano

Según explicó el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, en el club alemán recibieron con buenos ojos que Luis Díaz no fuera convocado por la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos.

El dirigente bávaro consideró que estos encuentros posteriores al Mundial no tienen una trascendencia determinante para las selecciones sudamericanas, por lo que una pausa puede resultar beneficiosa para los futbolistas después de una temporada exigente.

Además, Eberl se refirió al desgaste acumulado por el atacante colombiano, quien viene de disputar una gran cantidad de partidos tanto con su club como con la Selección Colombia. Para el directivo, el descanso llega en un momento oportuno ante la carga de minutos que ha tenido el jugador.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, anunció cómo procederán con Luis Díaz en medio de la fecha Fifa. Foto: AFP (diseño de SEMANA)

“Luis ha disputado una cantidad considerable de encuentros, entre ellos el Mundial y toda la temporada anterior con nosotros. Por eso, este descanso le viene bien”, explicó Eberl.

El director deportivo también reveló que Bayern diseñó un plan específico para estas semanas, con el objetivo de que Díaz tenga tiempo para recuperarse antes de reincorporarse progresivamente a los entrenamientos.

“La idea es que primero tenga unos días de descanso y después retome poco a poco la rutina. Contará con un programa individual de trabajo, por lo que no hay motivo para preocuparse por su estado físico”, concluyó el directivo rojo.