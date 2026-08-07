Así fue la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia 2026 al 2030; reviva el minuto a minuto

Tras los honores de las Fuerzas Militares de Colombia, culminó la ceremonia en la que Abelardo De La Espriella se convirtió en el mandatario del país para el periodo 2026-2030.
6:55 p. m.
El presidente recorre el recinto junto a los altos mandos del Ejército
Tras finalizar su discurso, el Ejército le rinde honores al presidente Abelardo De La Espriella.
6:30 p. m.
La proyección de la economía del presidente
En su discurso, Abelardo De La Espriella abordó temas de economía y ratificó que eliminará el impuesto al patrimonio. Habló de los planes para Ecopetrol y dijo que firmará un decreto para confirmar el gasto público.
En su discurso de posesión, De La Espriella rindió un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, expresando que fue “asesinado por los interlocutores del régimen que, gracias a Dios, hoy termina. Gracias, Miguel, en el cielo Colombia nunca te va a olvidar”.
5:40 p. m.
Las primeras palabras del Tigre como presidente
Tras los saludos y agradecimientos, expresó que será el mandatario de todos los colombianos, incluidos aquellos que no votaron por él.
Luego, De La Espriella dirigió unas palabras a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, expresando que ha sido un compañero excepcional durante todos estos meses y será un “guerrero fundamental” para restaurar a Colombia.
El Señor de la Panela le ajusta la banda presidencial a De La Espriella
En medio de los actos protocolarios de la ceremonia de posesión presidencial, se vivió uno de los momentos más comentados de la jornada: Luis Felipe Yagüé, el comerciante informal de 74 años conocido como el Señor de la Panela, fue el encargado de ajustar la banda presidencial a De La Espriella.
4:35 p. m.
El presidente posesiona al vicepresidente
Con la bandera de Colombia sobre su hombro, De La Espriella tomó juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Ambos concluyeron gritando su saludo “Firmes por la patria”.
4:34: Presidente del Senado le impone la banda presidencial a Abelardo De La Espriella
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, fue el encargado de poner la banda a De La Espriella, oficializando así su cargo como presidente de Colombia. En la ESMIC, ubicada en Bogotá, sonaron los cañones recibiendo al nuevo mandatario.
Todo listo para la posesión: Abelardo De La Espriella llega a la USC y el Congreso abre sesión. Foto: Bernardo Peña/ El País
Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali. Foto: COLPRENSA
2:40 p. m.
Congreso inicia el llamado a lista
Con el llamado a lista de los congresistas, empezó la ceremonia de la toma de juramento de Abelardo De La Espriella.
#CongresoPleno | Los congresistas ya se encuentran listos para dar inicio a la sesión del #CongresoPleno, en la que se llevará a cabo la Posesión Presidencial, uno de los actos institucionales más importantes del país.
El expresidente Iván Duque viajó a Cali para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella y envió un mensaje previo al evento.
“Desde Cali acompañamos al presidente Abelardo De La Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo en su ceremonia de posesión. Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, trabajando con determinación por el bienestar, la seguridad y el futuro de nuestro país”, dijo el exmandatario.
Desde Cali, acompañamos al presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) y al vicepresidente José Manuel Restrepo (@jrestrp) en su ceremonia de posesión.
Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, trabajando con determinación por el bienestar, la seguridad y… pic.twitter.com/Gx3mc6hFRn
Así fue la llegada del vocero presidencial a la posesión
Miller Soto Blanco, vocero oficial y jefe de comunicaciones de la Presidencia de la República, llegó poco antes de las 2:00 de la tarde a la Arena USC, lugar donde se realizará la posesión del nuevo presidente.
“Queremos que al presidente Abelardo le vaya bien”: Alirio Barrera
El senador Alirio Barrera habló con SEMANA sobre el Centro Democrático y su papel en el gobierno entrante.
“Esos son cuentos para dañar la imagen del partido y del expresidente Uribe. Queremos que al presidente Abelardo le vaya bien”, dijo.
🔴 EN VIVO: "Esos son cuentos para dañar la imagen del partido y del expresidente Uribe. Queremos que al presidente Abelardo le vaya bien": Alirio Barrera habla sobre el Centro Democrático y su papel en el Gobierno entrante.https://t.co/jLqrvWZRUPpic.twitter.com/JaJQ3XKJS7
Tras la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, se reporta total normalidad en la Plaza de Bolívar.
Así se ve la Plaza de Bolívar tras la convocatoria del progresismo para despedir al expresidente Gustavo Petro. Tras la salida del mandatario de la Casa de Nariño, se reporta total normalidad en el lugar. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/HCG2xtE0AD
“Dijeron que me quedaría en este edificio y no, aquí cumplo”: Petro en su despedida de la Casa de Nariño
“Dijeron que me quedaría en este edificio y no, aquí cumplo. Lo dije desde un principio: el mandato popular se respeta y hasta aquí llegan los 11 millones que decidieron votar por mí, como mayoría nacional”, expresó en una breve intervención en la que apareció junto a su hija Antonella Petro.
1:05 p. m.
Javier Milei recibió doctorado honoris causa
El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió el título de doctor honoris causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali, en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió el título de doctor 'honoris causa' en Administración de la Universidad Santiago de Cali, en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/6BbjI5KrXW
El presidente Gustavo Petro a su salida de la Casa de Nariño. Foto: Alejandro Acosta
Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño junto a sus ministros y familiares. Foto: Alejandro Acosta
Gustavo Petro dio un discurso al abandonar la Casa de Nariño. Foto: Alejandro Acosta
12:35 p. m.
Gustavo Petro sale de la Casa de Nariño
El presidente Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño en compañía de dos de sus hijos e integrantes del gabinete.
Antes de abandonar el Palacio, manifestó: “Todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación. Espero que nos recuerden. Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado; ustedes salen mejor que cuando yo entré. Vida Colombia libre”.
Gustavo Petro se despidió de la Casa de Nariño y la Guardia Presidencial le rindió honores militares.
12:00 m.: Iván Cepeda anunció gabinete alterno
En medio de su discurso en Barranquilla y la inauguración de la “desobediencia civil”, Iván Cepeda oficializó que habrá un gabinete alterno para hacer oposición al Gobierno De La Espriella.
“Vamos a crear el gabinete por la vida que, con el concurso de los actuales ministros y ministras, nos permitirá controvertir con sólidos argumentos las políticas del Gobierno de De La Espriella”, comentó el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico.
Abelardo De La Espriella se reunió con el rey de España
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, se reunió en la mañana de este 7 de agosto con el rey de España, Felipe VI.
Así lo reportó la Casa Real española por medio de un comunicado difundido en redes sociales: “El rey mantiene un encuentro con el presidente electo de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, en el Centro Cultural de Cali, previo a la ceremonia de posesión presidencial”.
🇨🇴 El Rey mantiene un encuentro con el presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el Centro Cultural de Cali, previo a la ceremonia de posesión presidencial.
“Abelardo De La Espriella será, no jefe del Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos, que quede claro. Eso lo decimos, no solo porque ha jurado lealtad a esa potencia extranjera, ya que él tiene cuentas pendientes con la justicia de ese país”, comentó Iván Cepeda.
El senador Iván Cepeda, vocero del Pacto Histórico en el Senado, tomó la palabra en Barranquilla para atacar la administración de Abelardo De La Espriella, defender la gestión de Gustavo Petro y anticipar que luchará por el legado que dejó el Gobierno saliente.
“Lucharemos hasta el límite, y más, si es necesario, para preservar las conquistas que hemos alcanzado”, dijo el excandidato presidencial.
Seguidores de Gustavo Petro se concentran en la Plaza de Bolívar
A la Plaza de Bolívar comenzaron a llegar simpatizantes del Gobierno del saliente presidente Petro. El lugar, que se alistaría para la transmisión de mando, será hoy el punto de encuentro de la oposición al Gobierno De La Espriella.
A la plaza de Bolívar comenzaron a llegar simpatizantes del gobierno del saliente presidente Petro. El lugar, que se alistaría para la transmisión de mando, será hoy el punto de encuentro de la oposición al gobierno de Abelardo De la Espriella. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/c929ChHAd2
En medio del acto de “desobediencia civil” contra la administración de Abelardo De La Espriella, el Pacto Histórico anunció que apostará por conquistar el poder regional en las elecciones de 2027. Uno de los intereses es quedarse con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, detalló el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Con un acto liderado por el senador Iván Cepeda, la oposición inauguró la “desobediencia civil” frente al Gobierno De La Espriella.
El evento se desarrolla en Barranquilla con presencia de congresistas del Pacto Histórico y exministros de Gustavo Petro.
Antonio Sanguino, que hasta el 6 de agosto fue el ministro de Transporte, manifestó que es importante redoblar la presencia del Pacto Histórico en el país y atraer a diferentes sectores políticos que respaldaron la candidatura de Iván Cepeda en la elección presidencial.
“Hay que mantener y atraer las otras fuerzas políticas que acompañaron a Iván Cepeda en la batalla electoral, que, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, ganamos en las urnas”, dijo Sanguino.
10:30 a. m.
Así fue la llegada de Abelardo De La Espriella a Cali
El equipo de trabajo de Abelardo De La Espriella documentó, minuto a minuto, la llegada del presidente electo a la ciudad de Cali, donde tomará juramento como jefe de Estado sobre las 3:00 p. m.
Abelardo De La Espriella se reunió con el presidente de Chile
Abelardo De La Espriella conversó este 7 de agosto, antes de su posesión como presidente, con su homólogo chileno, José Antonio Kast.
Kast, por medio de su cuenta de X, contó detalles de la cita que tuvo con De La Espriella: “Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia. Me reuní con el presidente electo Abelardo De La Espriella y coincidimos en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región”, dijo.
Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia. Me reuní con el Presidente electo Abelardo de la Espriella y coincidimos en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región 🇨🇱🇨🇴 pic.twitter.com/9qSOmcMBlr
En conversación con SEMANA, el analista político Pedro Medellín aseguró que el Pacto Histórico, el movimiento de izquierda, no tiene un líder claro.
“El Pacto Histórico no tiene un líder. El Pacto Histórico es, en sí mismo, una fuerza política importante, con un electorado fuerte, pero no hay liderazgo. Nos preguntamos quién es el líder”, expresó el analista.
Vicepresidente José Manuel Restrepo da detalles de primeros acuerdos con Israel
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, indicó que hoy se dio un paso histórico en la relación entre Colombia e Israel.
“Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, nos reunimos con el canciller Gideon Sa’ar y la delegación de Israel para abrir una nueva etapa en la relación entre nuestros países”, indicó Restrepo.
El vicepresidente anunció que en octubre viajará a Israel con una delegación de ministros para consolidar “esta alianza estratégica y desde hoy se pone en marcha la Comisión Económica Binacional, con la que traeremos más innovación, tecnología, inversión, emprendimiento y oportunidades para el talento colombiano, especialmente para nuestros jóvenes”.
Reunión de delegaciones de Colombia e Israel. Foto: Tomado de la cuenta de X de José Manuel Restrepo.
9:45 a. m.
Detalles de los invitados internacionales
SEMANA documenta todos los detalles de los invitados internacionales a la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella. Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, se pronunció.
El expresidente Álvaro Uribe acaba de aterrizar en Cali y asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella, contrario a las versiones que indicaban que no iba a acudir a la ceremonia por problemas de seguridad.
SEMANA obtuvo imágenes inéditas de la bendición que se le hizo al avión presidencial de Colombia en la mañana de este 7 de agosto en el aeropuerto de Cali, a pocas horas de que sea abordado por Abelardo De La Espriella.
Un sacerdote bendijo el avión presidencial a pocas horas de la posesión de Abelardo De La Espriella. El acto espiritual se llevó a cabo en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, Valle del Cauca. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/uPKFTQxXgd
La Séptima División del Ejército Nacional informó que se verifica la presencia de un posible artefacto explosivo en un eje vial del municipio de Ituango, Antioquia, atribuido preliminarmente a las disidencias de las Farc.
Verifican posible explosivo de las disidencias de las Farc en Antioquia. Foto: Ejército.
9:18 a. m.
Aterrizó en Colombia el presidente de Ecuador, Daniel Noboa
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue recibido en el aeropuerto de Cali a pocas horas de la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo jefe de Estado de Colombia.
“Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de su democracia y sus instituciones. Comienza una nueva etapa y la responsabilidad de gobernar para todos. Que los próximos cuatro años sean de unidad, humildad, respeto por la Constitución y progreso con equidad”, dijo el exmandatario.
Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de su democracia y sus instituciones. Comienza una nueva etapa y la responsabilidad de gobernar para todos. Que los próximos cuatro años sean de unidad, humildad, respeto por la Constitución y progreso con equidad.
Antes de eso, el nuevo jefe de Estado sostendrá reuniones bilaterales entre las 9:00 a. m. y el mediodía en la Casa de la Cultura de Cali. Allí llegarán delegaciones internacionales y mandatarios de la región.
La Casa de Nariño citó a los medios de comunicación al mediodía de este viernes 7 de agosto para la despedida de Gustavo Petro. De acuerdo con el programa, él saldrá del Palacio junto a sus ministros en medio de un acto protocolario.
El presidente saliente, Gustavo Petro. Foto: Presidencia
8:25 a. m.
El mensaje de Álvaro Uribe sobre Abelardo De La Espriella
El expresidente Álvaro Uribe publicó un video en sus redes sociales deseándole éxitos al mandatario entrante, Abelardo De La Espriella.
“Pido a Dios que en el Gobierno que empieza del doctor Abelardo De La Espriella primen la felicidad y la tranquilidad para todos los colombianos”, comentó el también dirigente del Centro Democrático.
Pido a Dios que en el Gobierno que empieza del Dr Abelardo de la Espriella primen la felicidad y la tranquilidad para todos los colombianos .. pic.twitter.com/atQAEG2Ilj
Esto significa que la jornada no estará marcada necesariamente por lluvias permanentes durante todo el día. Existe la posibilidad de que se presenten precipitaciones de intensidad variable y episodios de tormenta en determinados momentos.
7:50 a. m.
Autoridades reportaron presencia de cilindro bomba en el norte de Popayán
Hacia la madrugada de este 7 de agosto se reportó la presencia de un cilindro bomba en una de las variantes al norte de Popayán. Por ello, las autoridades llevaron a cabo el cierre de la vía y trasladaron un equipo de antiexplosivos al lugar.
7:40 a. m.
Estos son los cierres viales en Cali por la posesión presidencial: horarios y recomendaciones
Las autoridades confirmaron cierres viales por la posesión en el sector de la Universidad Santiago de Cali. Las principales restricciones estarán sobre la calle Quinta entre las carreras 56 y 66, además de afectaciones en las carreras 62 y 63 y la calle Tercera. Para quienes se movilicen desde el sur, la ruta recomendada es tomar la calle Quinta, desviar por la carrera 66 y continuar por la calle Novena.
Adicional a ello, se expidió un decreto que confirma el Día sin Carro y sin Moto durante el 7 de agosto en toda la ciudad.
7:30 a. m.
Ana Lucía Pineda, esposa de De La Espriella, hizo especial publicación antes de la posesión presidencial
Faltan pocas horas para que se lleve a cabo la posesión presidencial, que tendrá lugar en Cali. En medio de estos hechos, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella, compartió un mensaje en sus historias de Instagram, en medio de la expectativa por el inicio de la ceremonia.
Pineda subió una historia a su cuenta oficial en la que aparece un altar de la Virgen María, y varias imágenes de la advocación religiosa acompañadas de una vela blanca. La imagen estaba acompañada de un mensaje que decía “En tus manos y bajo tu manto”.
7:20 a. m.
“La democracia ha cuidado la libertad de nuestras naciones”: presidente de Chile, José Antonio Kast, se pronunció tras su llegada a la posesión presidencial
Tras su llegada a Cali para el evento, el presidente chileno, José Antonio Kast, pronunció unas cortas palabras.
“Creo que las democracias han cuidado la libertad de nuestras naciones y espero que este traspaso de mando refleje el espíritu republicano, que se ha reflejado en todas nuestras naciones cuando hay un cambio de mando”, dijo.
Además, se mostró “muy agradecido” con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por la recepción en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
7:10 a.m.
Rey de España aterrizó en Colombia para la posesión presidencial
A primera hora, el avión oficial del Rey de España, Felipe VI, llegó a Cali para participar del acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio y la gobernadora Dilian Francisca Toro.
Este fue el video del encuentro:
El Rey de España, Felipe VI, llegó a Cali para participar del acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio y la gobernadora Dilian Francisca Toro. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/zzT9ryzfXR
Revelan nuevos detalles de la posesión presidencial
Tras algunas horas faltantes para que inicie la ceremonia, se han revelado nuevos detalles de la posesión. Esta contará con la asistencia de 10 jefes de Estado, dos vicepresidentes, 15 ministros de Relaciones Exteriores (cancilleres), así como altas autoridades nacionales e invitados especiales de la comunidad internacional, quienes acompañarán al presidente electo en este acto de trascendencia para el país.
También harán presencia los presidentes de las altas cortes, representantes de los organismos de control, congresistas y cerca de 40 gobernadores y alcaldes de distintas regiones de Colombia.
6:20 a. m.
Gianni Infantino ya aterrizó en Cali: confirman su asistencia a la posesión
A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Futbol le dio la bienvenida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aunque inicialmente se había dicho que el funcionario no asistiría al acto de posesión, lo cierto es que la FCF sí confirmó su asistencia.
“En la tarde, la jornada institucional continuará en el ámbito diplomático. El presidente de la FIFA acompañará el acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programado para las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali”, precisó el comunicado.
Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, llegó a Cali
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, se pronunció a su llegada a Cali, donde participará en la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. El ministro fue recibido por la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y el alcalde Alejandro Eder.
Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, se pronuncia a su llegada a Cali donde participará de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. El ministro fue recibido por la canciller de Colombia y el alcalde Alejandro Eder. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/a1sfYZaCWm
Habló Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, a su llegada a Cali
El encargado de brindar declaraciones de la Delegación de Estados Unidos tras su aterrizaje en Cali fue Todd Blanche, fiscal interino de ese país.
“Estamos honrados y privilegiados de estar aquí en Cali. También estamos emocionados por lo que esperamos sea un gran recambio, una gran asociación entre los Estados Unidos y Colombia”, dijo.
Todd Blanche, fiscal interino de EE. UU., llegó para acompañar a De La Espriella en su posesión: "Estamos honrados y privilegiados de estar en Cali, estamos emocionados por lo que esperamos que sea un gran recambio, una gran asociación entre EE. UU. y Colombia".… pic.twitter.com/NCt95goKAh
Además, dijo estar emocionado por lo que será la ceremonia del 7 de agosto en el Arena USC.
9:40 p. m.
Llega la delegación de Estados Unidos
Doce delegados de Estados Unidos, entre ellos el representante a la Cámara Mario Díaz-Balart, aterrizaron en Cali para acompañar al presidente Abelardo De La Espriella durante su posesión.
Entre los asistentes también se encuentran Gregory Meeks, representante a la Cámara por el estado de Nueva York y miembro del Partido Demócrata; Todd Blanche, fiscal general interino (Deputy Attorney General) y subsecretario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), entre otros.
9:00 p. m.
Llegan a Cali el presidente de Paraguay y el de Chile
9:00 p.m.
Hacia las , el alcalde Alejandro Eder recibió al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al de Chile, José Antonio Kast.
“Que líderes del mundo estén hoy en Cali es una muestra de que nuestra ciudad sigue fortaleciendo su internacionalización. La cooperación con distintos países ya se traduce en resultados concretos, como la llegada de más de USD 150 millones en inversión extranjera, que impulsan el desarrollo y las oportunidades para los caleños”, mencionó.
Chile ha sido históricamente un país hermano de Cali y de Colombia.
Nos alegra darle la bienvenida al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien arribó hace unos minutos junto a su delegación al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón para participar en la posesión… pic.twitter.com/5fLl7jaPwO
Presidente de Argentina, Javier Milei, ya está en Cali
Javier Milei, presidente de Argentina, ya se encuentra en Cali. El argentino es uno de los diez altos dignatarios que fueron invitados al acto presidencial.
Este es el momento en que el presidente de Argentina, Javier Milei, sale del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella, que se realizará mañana en la capital del Valle del Cauca. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/4nEgDVMtMm
Honorio Henríquez lidera ensayos de la posesión en el Arena USC
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, lideró esta noche el último ensayo de la posesión de Abelardo De La Espriella en el Arena Universidad Santiago de Cali.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, lidera en el Arena Universidad Santiago de Cali un ensayo de la sesión del Congreso en la que se posesionará mañana el presidente Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/aILRascI2e
António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia de Portugal, recorrió las calles de Cali junto al alcalde Alejandro Eder.
“Del Centro Histórico nos fuimos para el Barrio Obrero junto a António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia de Portugal”, dijo el alcalde.
“Cuando decimos que Cali está en los ojos del mundo, hablamos de esto: de mostrar nuestra ciudad, compartir lo que somos y construir alianzas que nos ayuden a seguir avanzando”, añadió.
António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia de Portugal, estuvo caminando las calles de Cali junto al alcalde, Alejandro Eder. Foto: @alejoeder
El alto funcionario portugués conoció el Distrito Cultural de la Salsa. Además, pudo conocer sobre el proyecto Tren de Cercanías, el hermanamiento entre Cali y Braga, entre otras cosas que unen a la capital del Valle con su país.
6:20 p. m.
Comandante de las FF. MM. envía contundente mensaje a militares que estarán en la posesión del nuevo presidente
El comandante de las FF. MM., general Hugo López, dijo este jueves ante un grupo de militares que la posesión de Abelardo De La Espriella es “un evento constitucional, que le da continuidad al Estado”.
“Esta, jóvenes, es una responsabilidad muy importante que tiene el país, que tienen las Fuerzas Militares; les pido, por favor, dentro de los parámetros de la disciplina, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Esta tarea no es solo una tarea ceremonial, tenemos 11 mil hombres desplegados, con nuestra Policía, con nuestras Fuerzas Militares, Fuerza Aeroespacial”, dijo el oficial.
6:10 p. m.
Alcalde de Cali se reúne con monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico en Ecuador
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se reunió con monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico en Ecuador y enviado extraordinario de la Santa Sede a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
Alejandro Eder, alcalde de Cali, se reúne con el monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico en Ecuador y enviado extraordinario de la Santa Sede a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Foto: @alejoeder
“Junto a la Iglesia católica hemos venido trabajando para abrir oportunidades a nuestros jóvenes. Gracias a esta alianza, 300 jóvenes ya se capacitaron en resolución de conflictos, y seguiremos fortaleciendo este trabajo para que muchos más encuentren herramientas para construir paz y transformar sus comunidades”, dijo el alcalde.
5:45 p. m.
Aviones Kfir de la FAC sobrevuelan Cali
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con aviones Kfir, sobrevuela la capital del Valle en la antesala a la posesión de Abelardo De La Espriella.
Ministra de Cultura visita Palacio Presidencial en Cali
Paola Holguín, la ministra de Cultura designada por Abelardo De La Espriella, recorrió junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder, los alrededores del lugar donde funcionará el Palacio Presidencial en la capital del Valle.
Paola Holguín, ministra de la Cultura designada por Abelardo De La Espriella, visitó la sede del Palacio Presidencial en Cali. Foto: @alejoeder
“Revisamos los últimos detalles de este espacio emblemático que, desde mañana, hará parte de un momento histórico para nuestra ciudad y para Colombia. Cali está lista para recibir al país y demostrar, una vez más, su capacidad para albergar los eventos más importantes con organización, seguridad y orgullo”, dijo Eder.
3:00 p. m.
Cali recibe al primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, recibió en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a Gilmar Pisas, el primer ministro de Curazao.
Llegó a Cali el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas. Foto: @alejoeder
Ambos dialogaron sobre las oportunidades para estrechar los vínculos entre la capital del Valle y el Caribe, impulsar el turismo, fortalecer el comercio, atraer inversión extranjera y consolidar a Cali como un nodo estratégico para la región, de la mano del puerto de Buenaventura.
Arribó a Cali el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas. Aprovechó para hablar con el alcalde Alejandro Eder sobre las oportunidades para estrechar los vínculos entre la capital del Valle del Cauca y el Caribe. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/6zQf9w7hpr
Curazao, según el alcalde de Cali, es un aliado clave para Colombia en turismo, comercio, transporte marítimo y cooperación regional.
2:20 p. m.
Llega a Cali el presidente de Honduras, Nasry Asfura
En el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, el alcalde Alejandro Eder recibió al presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Para el alcalde, su llegada representa una oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos de cooperación entre Cali y Honduras en temas como comercio, desarrollo económico, turismo y atracción de inversión, aprovechando este escenario para seguir posicionando a la ciudad como un referente internacional.
2:00 p. m.
Arriba a Cali Nasser Bourita, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos
Alejandro Eder anunció la llegada a Cali de Nasser Bourita, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, quien acompañará a Abelardo De La Espriella en su posesión presidencial.
“Conversamos sobre las oportunidades para fortalecer la cooperación entre Cali y Marruecos, un socio estratégico y puerta de entrada hacia África. Exploramos posibilidades para impulsar el comercio y la inversión, aprovechando el potencial logístico de Marruecos y el corredor Cali–Buenaventura, así como la cooperación en energías renovables y transición climática”, dijo el alcalde.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, recibieron a Nasser Bourita, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, quien llegó para acompañar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Foto: @alejoeder
“También destacamos el enorme poder de la cultura para acercar a nuestros pueblos, en la antesala del Festival de Música del Pacífico #PetronioÁlvarez. Seguimos posicionando a Cali como una ciudad abierta al mundo y preparada para construir alianzas que generen desarrollo y nuevas oportunidades” añadió.
1:30 p. m.
Alcalde de Cali y gobernadora del Valle reciben delegaciones internacionales para posesión presidencial
Como parte de la agenda protocolaria, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recibieron en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero del Reino de Marruecos, Nasser Bourita, quien representará a su país durante esta ceremonia histórica.
1:10 p. m.
Vicepresidente electo recibe al señor Ministro de Presidencia de Portugal en Cali
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se encuentra reunido con las delegaciones internacionales que siguen llegando a Cali, Valle del Cauca, para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
Continúa nuestra agenda bilateral.
Un honor recibirlo, señor Ministro de Presidencia de Portugal, @Leitao_Amaro.
Alcalde de Cali dice que la ciudad está lista para recibir al nuevo presidente de Colombia para su posesión
El mandatario dio a conocer que “hoy realizamos el último Consejo de Seguridad antes de la posesión presidencial y quiero darles un mensaje de tranquilidad a todos los caleños: hemos trabajado de manera articulada con más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública y el Gobierno nacional para garantizar una jornada segura, en paz y con todas las capacidades del Estado al servicio de la ciudadanía”. .
¡Cali está lista!
Hoy realizamos el último Consejo de Seguridad antes de la posesión presidencial y quiero darles un mensaje de tranquilidad a todos los caleños: hemos trabajado de manera articulada con más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional para… pic.twitter.com/IH2X62tSeV
Luis Felipe Yagüé, vendedor de panela de Florencia, Caquetá, ya está en Cali para asistir a la ceremonia de posesión
Don Luis Felipe Yagüé, vendedor de panela de Florencia, Caquetá, ya está en Cali para asistir a la ceremonia de posesión, invitado por el presidente electo Abelardo De La Espriella. Podría ser quien le imponga la banda al nuevo mandatario. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/nF31aEP3xv
Adelantan adecuaciones del Palacio Presidencial en Cali
Se conocieron imágenes de las adecuaciones que se encuentran realizando en el centro histórico de Cali, donde estará la sede de la Presidencia de Colombia.
Adecuaciones del Palacio Presidencial en Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.
11:00 a. m.
Desde Cali, Viviane Morales, minEducación designada, se fue de frente contra Petro
La ministra de Educación designada, Viviane Morales, arremetió contra Gustavo Petro: “Siempre padeció un malestar psiquiátrico que se llama psicopatía y la psicopatía se precia de torturar psicológicamente a las personas”.
La ministra de Educación designada, Viviane Morales, arremetió contra Gustavo Petro: “Siempre padeció un malestar psiquiátrico que se llama psicopatía y la psicopatía se precia de torturar psicológicamente a las personas”. https://t.co/if1kX8q65fpic.twitter.com/xCX4RUohAC
Alcaldía de Cali entrega parte de tranquilidad para la posesión de Abelardo De La Espriella
A pocas horas del evento de posesión presidencial que ocurrirá por primera vez en la ciudad, el alcalde Alejandro Eder envía un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía. La capital del Valle del Cauca se encuentra custodiada gracias al arribo de más de 11.000 miembros de la Fuerza Pública. Estos hombres y mujeres están desplegados en Cali y la región, adelantando patrullajes, puestos de control y planes diferenciales, para garantizar la tranquilidad y normalidad del evento presidencial.
No obstante, el secretario de Seguridad encargado, Jorge Moreno, reitera el llamado a toda la ciudadanía a denunciar en la línea 123 cualquier acción sospechosa.
10:00 a. m.
Siguen llegando ministros designados del electo Gobierno de Abelardo De La Espriella a Cali
Por medio de las redes sociales se han conocido videos de la llegada de la ministra designada de Educación, Viviane Morales, con su esposo y miembro del comité de empalme, Carlos Alonso Lucio. El ministro designado de Justicia, Iván Cancino, también está en la capital del Valle.
9:45 a. m.
Reuniones del vicepresidente electo con delegaciones internacionales
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tendrá agenda este jueves en Cali, donde conversará con representantes de México, El Salvador, Alemania, Corea del Sur, Suecia, Portugal, Marruecos, Perú, Uruguay, Curazao, Guatemala y la Secretaría General Iberoamericana.
¡Arranca el milagro en Cali!
Hoy nuestra jornada estará dedicada a las reuniones bilaterales con más de diez delegaciones internacionales que acompañarán al Tigre @ABDELAESPRIELLA en su posesión presidencial.
Los trabajos de recuperación y embellecimiento que adelanta la Alcaldía de Cali en diferentes sectores de la ciudad fueron objeto de actos vandálicos pocas horas después de haber sido ejecutados. Varios muros, estructuras y espacios públicos intervenidos aparecieron con grafitis y daños, situación que fue rechazada por la Administración Distrital, que pidió mayor compromiso ciudadano para proteger las obras.
Increíble el grado de inconsciencia y odio que tienen en sus corazones algunas personas, hoy un grupo de ciudadanos estuvo recuperando diferentes espacios en el marco de las jornadas de embellecimiento y siendo las 11 pm del mismo día así está ya. TODOS TENEMOS QUE PONER DE… pic.twitter.com/nCn0iMZPOG
Cae hombre con arsenal de guerra entre Buenaventura y Buga
En un operativo, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que llevaba escondido en su vehículo un arsenal de guerra. Le decomisaron un fusil Galil, una pistola Glock, 594 cartuchos, ocho proveedores, un chaleco con insignias de las disidencias de las Farc y un teléfono celular.
Hombre capturado por la Policía con un arsenal de armas. Foto: Suministrada a SEMANA.
8:30 a. m.
Congestión en la vía La Línea que comunica con Cali
En la mañana de este jueves hay una congestión vehicular en la vía que de Ibagué comunica con Cajamarca y Alto de La Línea, que es la misma que conduce a Cali, Valle del Cauca. La movilidad se encuentra bastante lenta y hay afectaciones en la Calle Larga (km 47). En unas horas arranca la restricción por la posesión presidencial.
8:00 a. m.
Fuertes combates entre Ejército y disidencias
Las autoridades reportan fuertes combates entre integrantes del Ejército y las disidencias de las Farc en la vía entre Miranda, Cauca, y Florida, Valle del Cauca. La movilidad en esta zona se encuentra restringida mientras avanzan las operaciones militares.
7:45 a. m.
Habla alcalde de Cali por posesión de Abelardo De La Espriella
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calificó la mañana de este jueves, 6 de agosto, en Blu Radio como un hecho histórico que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella sea en su ciudad. Para el mandatario local es un mensaje claro y contundente sobre la descentralización del poder.
“Esto es un día histórico, nunca un presidente se había posesionado en nuestra ciudad. Que se sienta que Cali es la representación de Colombia. Aquí nosotros ya empezamos a recibir delegaciones internacionales. Estamos aprovechando para avanzar en nuestra agenda subnacional, para internacionalizar a Cali de nuevo”, indicó.
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, reunido con el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca, Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro. Foto: Alcaldía de Cali
6:50 a. m.
Día sin carro y sin moto este 7 de agosto en Cali
La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, confirmó este miércoles que el próximo viernes 7 de agosto habrá día sin carro y moto en la capital del Valle por cuenta de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en esa ciudad. De acuerdo con lo expresado por la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción empezará a regir desde las 7:00 de la mañana e irá hasta las 8:00 de la noche del mismo 7 de agosto.
También recalcaron que el servicio del MIO será gratuito durante todo el día; sin embargo, es necesario el uso de la tarjeta para poder acceder al transporte. No obstante, no será descontado ningún valor.
6:45 a. m.
Delegación de Estados Unidos
La delegación es liderada por Todd Blanche, actual fiscal general interino y exabogado personal de Donald Trump. Blanche, previamente, se desempeñó como fiscal federal en Nueva York. Entre los asistentes está Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el cargo más alto de la misión estadounidense en suelo colombiano, antes de la llegada del embajador designado, Nate Morris.
Según el presidente electo, Abelardo De La Espriella, el impacto económico total para la ciudad se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos, gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios.
Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad.
La Patria Milagro se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia.
De acuerdo con la Policía, en Cali, “la institución desplegará todas sus capacidades operacionales, preventivas y de inteligencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía, las delegaciones nacionales e internacionales y el normal desarrollo de los actos previstos el próximo 7 de agosto”. Buscan evitar actos terroristas.
6:25 a. m.
Embellecen Cali, sede de la posesión
En dos años y siete meses, las jornadas han permitido intervenir 105 espacios públicos, entre ellos 39 escenarios deportivos, 21 puntos emblemáticos, 28 separadores viales, 12 polideportivos, 14 instituciones educativas, seis espacios culturales, dos galerías y cuatro Centros de Administración Local Integrada (Cali), contribuyendo a mejorar el entorno urbano y el cuidado colectivo de estos lugares.
El presidente electo decidió que su ceremonia de toma de posesión se realizará en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terrorismo en los últimos años. Allí se ha puesto en marcha un gran sistema de seguridad para evitar disturbios.
Más de 11.000 hombres de la Fuerza Pública protegerán la ciudad para evitar actos terroristas. Este jueves, 6 de agosto, ya están en Cali grupos internacionales, como el de El Salvador, liderado por el vicepresidente Félix Ulloa.
Llegada de la delegación de El Salvador a Cali para la posesión presidencial. Foto: cortesía
La llegada de esta delegación se produjo en la tarde de este miércoles y la recepción estuvo a cargo del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
“Ya estamos recibiendo a las delegaciones de alto nivel que acompañarán este 7 de agosto la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Uno de ellos es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a quien, además de darle la bienvenida a nuestra ciudad, le compartimos las oportunidades que ofrece Cali para atraer inversión, fortalecer el turismo y generar desarrollo”, señaló el alcalde Alejandro Eder.
También precisó que “los grandes eventos internacionales no solo posicionan a nuestra ciudad como escenario de hechos históricos, sino que también nos permiten mostrarle al mundo por qué Cali es un destino estratégico para los negocios, la inversión y el turismo”.
Por su parte, el presidente electo manifestó que su posesión “será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”.
Aseguró que el impacto económico para la ciudad se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos. “Gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios. Cali le demostrará al país y al mundo que tiene la capacidad, la infraestructura y el talento para albergar eventos de talla internacional. Y esta será apenas la primera de muchas oportunidades para seguir llevando el Gobierno y los grandes acontecimientos nacionales a todos los rincones de la Patria”.
La USC ya está lista
La elección de Abelardo De La Espriella de Cali como ciudad sede de la posesión es histórica, ya que lo hace en una universidad, específicamente la Santiago de Cali.
Respaldada por más de 100.000 asistentes y reconocimientos internacionales, la Arena USC alista sus instalaciones técnicas y de accesibilidad para la transmisión del mando presidencial. Foto: Jorge Orozco / El País
Allí, en la Arena USC, uno de los teatros más modernos y mejor equipados de América Latina, se reunirán 2600 personas para la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Colombia.
“Recibimos esta gran noticia hace una semana, y por temas logísticos y de seguridad se hace importante correr el semestre una semana más, así que iniciaremos el 10 de agosto y terminaremos una semana adicional a lo que se tendría planificado, es decir que sería más o menos hacia la primera semana de diciembre que estaríamos concluyendo el calendario, en lo que es la parte de clases y evaluaciones”, señaló el rector de la Universidad Santiago, Carlos Andrés Pérez.
En los alrededores de la universidad ya se aprecia el robusto esquema de seguridad y la serie de desvíos por cierres, aunque para este viernes 7 de agosto habrá día sin carro y sin moto en la ciudad, así como ley seca durante el día y hasta las 8:00 de la noche.