Así fue la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia 2026 al 2030; reviva el minuto a minuto

En dos años y siete meses, las jornadas han permitido intervenir 105 espacios públicos, entre ellos 39 escenarios deportivos, 21 puntos emblemáticos, 28 separadores viales, 12 polideportivos, 14 instituciones educativas, seis espacios culturales, dos galerías y cuatro Centros de Administración Local Integrada (Cali), contribuyendo a mejorar el entorno urbano y el cuidado colectivo de estos lugares.

Fiscal Luz Adriana Camargo y presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente electo decidió que su ceremonia de toma de posesión se realizará en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terrorismo en los últimos años. Allí se ha puesto en marcha un gran sistema de seguridad para evitar disturbios.

Más de 11.000 hombres de la Fuerza Pública protegerán la ciudad para evitar actos terroristas. Este jueves, 6 de agosto, ya están en Cali grupos internacionales, como el de El Salvador, liderado por el vicepresidente Félix Ulloa.

Llegada de la delegación de El Salvador a Cali para la posesión presidencial. Foto: cortesía

La llegada de esta delegación se produjo en la tarde de este miércoles y la recepción estuvo a cargo del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“Ya estamos recibiendo a las delegaciones de alto nivel que acompañarán este 7 de agosto la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Uno de ellos es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a quien, además de darle la bienvenida a nuestra ciudad, le compartimos las oportunidades que ofrece Cali para atraer inversión, fortalecer el turismo y generar desarrollo”, señaló el alcalde Alejandro Eder.

También precisó que “los grandes eventos internacionales no solo posicionan a nuestra ciudad como escenario de hechos históricos, sino que también nos permiten mostrarle al mundo por qué Cali es un destino estratégico para los negocios, la inversión y el turismo”.

Por su parte, el presidente electo manifestó que su posesión “será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”.

Aseguró que el impacto económico para la ciudad se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos. “Gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios. Cali le demostrará al país y al mundo que tiene la capacidad, la infraestructura y el talento para albergar eventos de talla internacional. Y esta será apenas la primera de muchas oportunidades para seguir llevando el Gobierno y los grandes acontecimientos nacionales a todos los rincones de la Patria”.

La USC ya está lista

La elección de Abelardo De La Espriella de Cali como ciudad sede de la posesión es histórica, ya que lo hace en una universidad, específicamente la Santiago de Cali.

Respaldada por más de 100.000 asistentes y reconocimientos internacionales, la Arena USC alista sus instalaciones técnicas y de accesibilidad para la transmisión del mando presidencial. Foto: Jorge Orozco / El País

Allí, en la Arena USC, uno de los teatros más modernos y mejor equipados de América Latina, se reunirán 2600 personas para la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Colombia.

“Recibimos esta gran noticia hace una semana, y por temas logísticos y de seguridad se hace importante correr el semestre una semana más, así que iniciaremos el 10 de agosto y terminaremos una semana adicional a lo que se tendría planificado, es decir que sería más o menos hacia la primera semana de diciembre que estaríamos concluyendo el calendario, en lo que es la parte de clases y evaluaciones”, señaló el rector de la Universidad Santiago, Carlos Andrés Pérez.

En los alrededores de la universidad ya se aprecia el robusto esquema de seguridad y la serie de desvíos por cierres, aunque para este viernes 7 de agosto habrá día sin carro y sin moto en la ciudad, así como ley seca durante el día y hasta las 8:00 de la noche.