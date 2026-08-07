“La democracia ha cuidado la libertad de nuestras naciones”: José Antonio Kast, a su llegada a Cali para la posesión presidencial

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó en la noche de este jueves, 6 de agosto, a la ciudad de Cali, para acompañar la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La ceremonia de posesión será este viernes, 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en el auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, un hito que marcará la historia del país por ser la primera vez que se realiza fuera de Bogotá.

A su llegada al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el mandatario chileno dio un breve pronunciamiento, agradeció la invitación para el acto de posesión y envió un saludo al jefe de Estado saliente Gustavo Petro

“Creo que las democracias han cuidado la libertad de nuestras naciones y espero que este traspaso de mando refleje el espíritu republicano, que se ha reflejado en todas nuestras naciones cuando hay un cambio de mando”, dijo.

El mandatario chileno se mostró “muy agradecido” con el alcalde de Cali, Alejandro Eder y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro por la recepción en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, a donde llegó acompañado del canciller y el presidente de la Cámara de Diputados.