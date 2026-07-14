‘La Silla Vacía’ reconoce que AtlasIntel fue la encuestadora más influyente de las elecciones

En su balance de las encuestadoras que midieron la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, el medio digital La Silla Vacía reconoció que AtlasIntel, encuestadora contratada por SEMANA, fue la más influyente de la contienda electoral.

De acuerdo con el portal, fue “la encuesta más importante para la opinión pública”, resaltando que fue la más buscada en Google Trends, seguida por Invamer y el Centro Nacional de Consultoría (CNC).

También destacó que usó un sistema de encuestas digitales llamado Reclutamiento Digital Aleatorio, lo que le permitió a la firma hacer más encuestas que el resto, llegando a un total de 16 en toda la contienda electoral.

“Atlas fue la encuesta más precisa en primera vuelta y la segunda mejor en junio. También fue la que marcaba la tendencia de las demás”, reconoció el medio.

La Silla Vacía encontró que AtlasIntel se convirtió en un “referente” para las demás encuestadoras, dado que fue la primera en mostrar el crecimiento de Abelardo De La Espriella, hoy presidente electo de Colombia, en la intención de voto.

“Para Atlas, esto se debe a que fue la primera en mostrar el crecimiento de De La Espriella, que terminó dándole el primer puesto en primera vuelta”, agregó el análisis publicado por el portal.

Y mencionan lo dicho por el CEO de la encuestadora, Andrei Roman, quien previó la derrota de Paloma Valencia dos semanas antes de la primera vuelta.

“Según Roman, su encuesta es mejor para medir la opinión pública. De hecho, se la jugó públicamente porque Paloma Valencia sería derrotada por De La Espriella dos semanas antes de primera vuelta”, se lee en el balance.

Finalmente, concluyó que la tendencia de mostrar a un Abelardo De La Espriella en ascenso, mientras otros lo subestimaban, es la muestra de que AtlasIntel fue la encuestadora más influyente y una de las más acertadas.