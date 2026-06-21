AtlasIntel, la encuestadora que trabajó para SEMANA, tuvo el mejor desempeño en la segunda vuelta presidencial en relación con las otras firmas que realizaron estudios de opinión en el marco de las elecciones en las que Colombia eligió a Abelardo De La Espriella como sucesor de Gustavo Petro.

Iván Cepeda dice que el preconteo no es vinculante y pide impugnación de 33.000 mesas de votación

La firma encabezada por Andrei Román tuvo el menor margen de error entre el último estudio que se hizo público previo a la jornada electoral y el resultado final arrojado por el preconteo, que estuvo a cargo de los jurados de votación.

“Al igual que en la primera vuelta, la actualización final de Atlas Tracking PRO de AtlasIntel tuvo la estimación más precisa del voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales”, destacó esa compañía.

El CEO de la firma, Román, resaltó que AtlasIntel estuvo “una vez más por delante del consenso”. La encuesta Atlas fue la primera del país que mostró a De La Espriella como una opción viable para ganar la Presidencia.