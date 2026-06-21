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AtlasIntel, la encuestadora que trabajó para SEMANA, tuvo el mejor desempeño en la segunda vuelta presidencial

La firma encabezada por Andrei Román fue la que más se acercó al resultado de las elecciones.

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Redacción Confidenciales
21 de junio de 2026 a las 11:03 p. m.
Andrei Román, CEO de Atlas Intel,destacó que esa firma estuvo "una vez más por delante del consenso".
Andrei Román, CEO de Atlas Intel,destacó que esa firma estuvo "una vez más por delante del consenso". Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

AtlasIntel, la encuestadora que trabajó para SEMANA, tuvo el mejor desempeño en la segunda vuelta presidencial en relación con las otras firmas que realizaron estudios de opinión en el marco de las elecciones en las que Colombia eligió a Abelardo De La Espriella como sucesor de Gustavo Petro.

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La firma encabezada por Andrei Román tuvo el menor margen de error entre el último estudio que se hizo público previo a la jornada electoral y el resultado final arrojado por el preconteo, que estuvo a cargo de los jurados de votación.

“Al igual que en la primera vuelta, la actualización final de Atlas Tracking PRO de AtlasIntel tuvo la estimación más precisa del voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales”, destacó esa compañía.

El CEO de la firma, Román, resaltó que AtlasIntel estuvo “una vez más por delante del consenso”. La encuesta Atlas fue la primera del país que mostró a De La Espriella como una opción viable para ganar la Presidencia.