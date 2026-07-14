Cocodrilos del Orinoco: piden al Gobierno “escuchar” a los científicos para evitar extinción del caimán llanero

SEMANA: ¿Qué está pasando con los cocodrilos del Orinoco?

Mauricio Salazar (M. S.): El desorden institucional llevó a un ayuno forzado a cerca de 200 cocodrilos del Orinoco, también conocidos como caimanes llaneros. Estos son animales endémicos de Colombia y que, además, están en peligro de extinción. Estuvimos buscando cómo alimentarlos, pero no pudimos, y eso nos llevó a la vía jurídica. Los magistrados ya fallaron en segunda instancia, ratificando la responsabilidad de la Universidad Nacional para restablecer su alimentación y sus cuidados veterinarios, y obligando al Ministerio de Ambiente a presentar un plan de trabajo para garantizar el programa de conservación de la especie.

SEMANA: Los caimanes llaneros estuvieron sin alimento entre diciembre de 2025 y junio de 2026. ¿Hay registros de muerte de animales?

M. S.: Hubo tres casos registrados y esperamos que no sean más. La población de cocodrilos estuvo desatendida por mucho tiempo, entonces, hasta que no haya un censo actualizado, no sabremos si hubo más muertes.

SEMANA: ¿Se cree que murieron por hambre?

M. S.: Cuando estás meses y meses sin comer, tan solo una gripa puede matarte. Independientemente de la razón final, las condiciones de los animales eran tan críticas que cualquier cosa pudo haberlos llevado a la muerte.

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SEMANA: No son simples cocodrilos. El caimán llanero del Orinoco es endémico de Colombia y Venezuela; por eso, justamente, el programa buscaba conservarlo. ¿Qué importancia tiene este animal?

M. S.: Esta especie es importante porque solo existe en la Orinoquía colombovenezolana. Es el primer cocodrilo que llega a América, lleva seis millones de años existiendo y tiene una función relevante como el mayor depredador del continente, con sus siete metros y más de 500 kilos. Estamos en un momento histórico para rescatar a este cocodrilo, del que solo se reportan 300 especímenes adultos en libertad. Este es el momento para restituir esa población y sacarla del peligro crítico de extinción.

SEMANA: En estos meses hubo muchos comentarios sobre el estado de esos caimanes del Orinoco. ¿Es cierto que hubo casos de canibalismo entre los cocodrilos?

M. S.: No es lo más común en esta especie, pero la realidad es que es una de las pocas veces que se da una situación de este tipo en el mundo, por lo que no deja de ser una posibilidad.

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SEMANA: La piel de cocodrilo es apetecida en la industria de la moda. ¿Hubo animales que desaparecieron por este motivo?

M. S.: No hay una evidencia hasta ahora. Esa es precisamente una de las razones por las que la población que teníamos de 5 millones de cocodrilos se fue llevando hasta la extinción. Hay registros de más de un millón de pieles exportadas a través de los puertos de Colombia y Venezuela, una de las matanzas más impresionantes que han ocurrido. Es muy contradictorio que el programa que buscaba lograr que el cocodrilo perdure en el tiempo sea el que hoy lo pone en peligro.

SEMANA: Se refiere al Programa para la Conservación del Caimán Llanero, que había estado a cargo del Ministerio de Ambiente, en alianza con la Universidad Nacional. ¿En qué situación está ese programa en la actualidad?

M. S.: La historia deja unas zonas grises. Si bien el programa fue legalmente constituido desde el Ministerio y las demás entidades, no ha tenido la continuidad que se esperaba. Lo importante es que la tutela ordena al Ministerio a presentar un programa que garantice la continuidad de este proceso. Eso es lo más relevante.

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SEMANA: ¿El debate de los cocodrilos puede quedarse en el limbo en medio de la transición en el gobierno?

M. S.: Llevamos más de 3 años documentando este proceso y tenemos un compromiso a largo plazo. Haremos todas las gestiones que se necesiten para que la conservación se haga realidad.

SEMANA: ¿Qué tareas debe asumir el nuevo Gobierno De La Espriella para que los cocodrilos del Orinoco no sigan muriendo?

M. S.: Necesitamos funcionarios comprometidos con estas causas y utilizar los recursos de la mejor manera, guiados por las personas que conocen este tema y llevan décadas estudiándolo. Con estos cocodrilos que están en cautiverio, se tiene la posibilidad de hacer un proceso de liberación para que la población crezca de manera consistente sin utilizar grandes recursos.

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SEMANA: Estamos hablando de 12 cocodrilos que están en la Universidad de los Llanos y otros 183 que habitan en el Parque Agroecológico Merecure, además de los que están custodiados en la Estación Roberto Franco de la Universidad Nacional. ¿Qué relevancia tienen esos animales para el resto del ecosistema?

M. S.: Toda la relevancia. Estos animales están mapeados genéticamente. Entonces, se tiene claro cuáles son los que tienen mayor diversidad genética y son los que hacen parte del pie de cría, lo que permitirá que sean liberados en el futuro para aportar capacidad genética a las nuevas generaciones. Este es un proceso de liberación muy juicioso en el ámbito científico. Hace unos años sabíamos que existían 300 animales en libertad; entonces, la población que tenemos en cautiverio es muy importante para el futuro de la especie.

SEMANA: ¿Qué le pide al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para el manejo de esta especie?

M. S.: Lo primero que le pido al presidente es que escuche, no solo a una de las partes, sino que se rodee de personas competentes en este tipo de decisiones. Los científicos de Colombia han sido muy juiciosos y no hay quien conozca mejor que ellos la realidad de la biodiversidad del país. Estamos en una nación que necesita el desarrollo económico para la población, pero es necesario que esto se haga de la mano de unas buenas políticas para la biodiversidad y la naturaleza. No vamos a descansar hasta que el cocodrilo del Orinoco salga del peligro crítico de extinción.