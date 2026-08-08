¿Por qué la excanciller Yolanda Villavicencio recibió a Felipe VI y a distintos presidentes en el aeropuerto de Cali?

Muchos se preguntaron por qué la saliente canciller Yolanda Villavicencio recibió a los presidentes de distintos países y al rey Felipe VI de España en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. Según el protocolo, la saliente ministra de Relaciones Exteriores tenía que hacer presencia porque los nuevos ministros solo asumieron el mando luego de la posesión de De La Espriella.

Así fue la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia 2026 al 2030; reviva el minuto a minuto

Villavicencio atendió a las comitivas, saludó y, posteriormente, viajó a Bogotá. A Villavicencio se le vio junto a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y al alcalde de Cali, Alejandro Eder.