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El artesano que hizo la banda presidencial de Abelardo De La Espriella llevará un regalo al papa León XIV

El maestro nariñense se prepara para llevar su trabajo a uno de los escenarios más emblemáticos del mundo católico.

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Redacción Confidenciales
8 de agosto de 2026 a las 1:49 a. m.
Posesión de Abelardo De La Espriella.
Posesión de Abelardo De La Espriella. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

El artesano pastuso Luis Abel Delgado, encargado de confeccionar la banda presidencial que lució Abelardo De La Espriella el 7 de agosto, y que le donaron las reservas, está cotizado. SEMANA conoció que durante los 40 días en que confeccionó la pieza tricolor del Tigre, también bordó una mitra y una estola que llevará en septiembre al Vaticano y que regalará al papa León XIV. Tiene hilos bordados con la imagen de los cuatro evangelios y las imágenes de la Sagrada Familia.

Banda presidencial
Abelardo De La Espriella recibió la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas

El santo padre tiene ese día agendado para compartir con el colombiano. Delgado estuvo el martes pasado con Abelardo en Barranquilla y le entregó su banda presidencial. La pieza fue hecha a la medida, dijo el jefe de Estado, quien se sorprendió con el rosario de presidentes que han lucido sus confecciones.