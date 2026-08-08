El artesano que hizo la banda presidencial de Abelardo De La Espriella llevará un regalo al papa León XIV

El artesano pastuso Luis Abel Delgado, encargado de confeccionar la banda presidencial que lució Abelardo De La Espriella el 7 de agosto, y que le donaron las reservas, está cotizado. SEMANA conoció que durante los 40 días en que confeccionó la pieza tricolor del Tigre, también bordó una mitra y una estola que llevará en septiembre al Vaticano y que regalará al papa León XIV. Tiene hilos bordados con la imagen de los cuatro evangelios y las imágenes de la Sagrada Familia.

Abelardo De La Espriella recibió la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas

El santo padre tiene ese día agendado para compartir con el colombiano. Delgado estuvo el martes pasado con Abelardo en Barranquilla y le entregó su banda presidencial. La pieza fue hecha a la medida, dijo el jefe de Estado, quien se sorprendió con el rosario de presidentes que han lucido sus confecciones.