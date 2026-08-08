Abelardo De La Espriella y Javier Milei: el abrazo entre el “tigre” y el “león”

Uno de los invitados a la posesión de Abelardo De La Espriella que más llamó la atención fue el presidente de Argentina, Javier Milei. Fue el más solicitado por la prensa, aplaudido por el auditorio y el que se llevó el abrazo más efusivo del presidente colombiano.

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El Tigre De La Espriella se abrazó con el León argentino, con quien comparte la visión económica y el modelo de un Estado austero. “¡Viva la libertad, carajo!”, dijeron conjuntamente, mostrando lo que será una de las amistades más cercanas del hemisferio. Ambos países estuvieron distanciados durante el gobierno de Gustavo Petro.