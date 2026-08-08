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Abelardo De La Espriella y Javier Milei: el abrazo entre el “tigre” y el “león”

La presencia del mandatario argentino marcó uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

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Redacción Semana
8 de agosto de 2026 a las 1:53 a. m.
Javier Milei y Abelardo De La Espriella
Javier Milei y Abelardo De La Espriella Foto: Imagen extraída de la cuenta de @OPRArgentina

Uno de los invitados a la posesión de Abelardo De La Espriella que más llamó la atención fue el presidente de Argentina, Javier Milei. Fue el más solicitado por la prensa, aplaudido por el auditorio y el que se llevó el abrazo más efusivo del presidente colombiano.

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El Tigre De La Espriella se abrazó con el León argentino, con quien comparte la visión económica y el modelo de un Estado austero. “¡Viva la libertad, carajo!”, dijeron conjuntamente, mostrando lo que será una de las amistades más cercanas del hemisferio. Ambos países estuvieron distanciados durante el gobierno de Gustavo Petro.