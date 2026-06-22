Así votó Colombia en la segunda vuelta presidencial: dos departamentos cambiaron de tendencia y hubo sorpresas

Terminado el preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio, Abelardo De La Espriella es el presidente electo de los colombianos en uno de los comicios más reñidos de las últimas décadas en Colombia.

De La Espriella obtuvo el 49,65 por ciento de los votos, mientras que su contrincante, el senador Iván Cepeda, se quedó con el 48,70 por ciento en esta primera fotografia electoral, que está a la espera de validación oficial en el escrutinio de los próximos días.

Panorama completo de cómo votó Colombia para elegir su presidente en 2026 Foto: SEMANA

El mapa electoral fue casi el mismo de la primera vuelta: Cepeda obtuvo mayoría de votos en los departamentos de la periferia del país, siendo sus bastiones políticos la Costa Caribe, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada.

Mientras que Abelardo conservó su votación en los departamentos del centro del país como Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Arauca, Casanare y Meta.

Mapa de las votaciones en Colombia durante la segunda vuelta presidencial de 2026 Foto: SEMANA

Conforme a los pronósticos, en esta segunda vuelta salió a votar mucha más gente que en los primeros comicios presidenciales, que se tradujeron en aproximadamente tres millones de votos para sumar en total 26.340.323 sufragantes.

En cuanto a las ciudades capitales principales de Colombia, Cepeda ganó en la mayoría, siendo Bogotá el mayor aportante con 2.235.514, que representan el 52,47 por ciento de los votantes en esa ciudad. Abelardo repuntó también en la capital del país y logró el 45,37 por ciento, traducido en 1.933.243 votos.

En Cali, bastión del petrismo, se mantuvo la tendencia e Iván Cepeda obtuvo 59,64 por ciento de los votos, mientras que el presidente electo alcanzó el 38,73 por ciento en la capital del Valle.

Mapa de cómo fueron las votaciones en Colombia en la segunda vuelta presidencial Foto: SEMANA

Un panorama similar ocurrió en Barranquilla, donde Iván Cepeda mantuvo la diferencia y se situó en el 54,18 por ciento de los votos. Abelardo De La Espriella se quedó con el 44,72 por ciento de los votantes en la capital del Atlántico.

En Medellín se rompió la tendencia y el nuevo mandatario de los colombianos arrasó en las urnas y se quedó con el 64,45 por ciento de los votos, mientras que Cepeda obtuvo el 33,18 por ciento de los sufragios.