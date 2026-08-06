Plataformas de domiciliarios arremeten contra el último decreto del Gobierno Petro y piden a Abelardo De La Espriella que lo derogue

A menos de 100 horas de concluir el Gobierno de Gustavo Petro, Alianza In Colombia, el gremio que agrupa a las principales plataformas digitales de reparto del país, lanzó una dura crítica contra el Decreto 099 del 4 de agosto de 2026.

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En ese documento, el Ministerio del Trabajo reglamentó el acceso a la seguridad social de los repartidores independientes. Según el gremio, la nueva norma desconoce lo aprobado por el Congreso en la reforma laboral y pone en riesgo decenas de miles de oportunidades de trabajo.

En un comunicado, la organización aseguró que el decreto rompe el consenso alcanzado entre el Gobierno, el Congreso, las plataformas y representantes de los repartidores. De acuerdo con Alianza In, la reglamentación introduce reglas más complejas y costosas que las previstas en la ley y termina desincentivando la formalización laboral.

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El presidente ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, afirmó que la decisión “implosiona” uno de los acuerdos más importantes alcanzados durante la administración Petro en materia laboral y sostuvo que el Gobierno entrante de Abelardo De la Espriella tiene la oportunidad de revertir la medida.

Entre las principales críticas, el gremio señala que el decreto obliga a las plataformas a cotizar en riesgos laborales sobre la base de un salario mínimo, incluso cuando el repartidor obtiene ingresos muy inferiores.

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Además, cuestiona que quienes ganan menos de un salario mínimo sean trasladados al régimen subsidiado de salud, pese a que la ley había establecido un esquema contributivo compartido entre empresas y trabajadores.

También advierte que el nuevo modelo para calcular las cotizaciones en pensiones podría elevar artificialmente los aportes y aumentar los costos tanto para las plataformas como para los repartidores.

La organización sostiene que estas disposiciones crean incentivos para que los trabajadores limiten sus ingresos en una misma plataforma o permanezcan en la informalidad.

Por ello, hizo un llamado al próximo Gobierno para derogar con urgencia el decreto y expedir una reglamentación que, a su juicio, respete lo aprobado por el Congreso y se ajuste a la realidad del trabajo en plataformas digitales.

Alianza In también aseguró que durante el proceso de elaboración de la norma presentó nueve observaciones técnicas al Ministerio del Trabajo, pero todas fueron rechazadas.