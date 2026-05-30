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Abelardo de la Espriella pidió por Rappi las hamburguesas de WestCol y esta fue su reacción

“Si lo organizaron, lo organizaron sin mí”, dijo Westcol sobre ese momento.

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Redacción Confidenciales
30 de mayo de 2026 a las 7:59 p. m.
Este es el momento en que llegan las hamburguesas de la marca de Westcol a la entrevista.
Este es el momento en que llegan las hamburguesas de la marca de Westcol a la entrevista. Foto: Captura de pantalla de video entrevista de Westcol

La entrevista de Abelardo de la Espriella con Westcol tuvo unos momentos emotivos. En un momento de la conversación, De la Espriella le mostró tres gorras de su marca y le dijo: “Ay, papi, ¿cómo me viste? Ay, papi, esa la conseguí yo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque quiero que me las firmes las tres. Porque las voy a rifar entre mis seguidores".

Abelardo de la Espriella sorprendió a Westcol con tres gorras de su última colección: “Quiero que me las firmes”

En otro, a la conversación llegó un domicilio de Rappi con unas hamburguesas de su marca: Fuego Burguer. “Si lo organizaron, lo organizaron sin mí”, dijo Westcol.

“La verdad, la verdad.. está muy bien, gorras...”, agregó el streamer. “Le voy a meter unos mordiscos porque me la merezco”, apuntó.

“Dejame yo te hago la propaganda, a lo bien”, dijo De la Espriella contando que la hamburgueseria está en Cali, Medellín, Pereira. Narró que conoció las hamburguesas por sus hijos.