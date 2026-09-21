Abelardo De La Espriella citó a consejo de seguridad extraordinario ante paro armado tras ser dado de baja alias Cholo

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tomó una decisión tras el anuncio que hicieron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de convocar a un paro armado en Santa Marta.

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Se trata de un consejo de seguridad que citó de manera urgente en Santa Marta para revisar la situación de orden público luego de que las autoridades dieran de baja al cabecilla conocido con el alias Cholo.

“Golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En una operación de nuestra Policía Nacional, a través de la DIRAN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue dado de baja el narcoterrorista alias Cholo, segundo cabecilla y financiero de esta estructura criminal, con más de 15 años de trayectoria delictiva y señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica”, expresó el jefe de Estado.

Y anotó en el jefe de Estado en sus redes sociales: “La operación deja siete integrantes dados de baja, tres capturados y la incautación preliminar de 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre 50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra”.

“Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal. Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”, recalcó el presidente de la República.

También anotó: “He dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública y me dirijo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población. Sigues tú, Pinocho”.

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Entre tanto, en otro mensaje sobre orden público, indicó el mandatario: “Golpe a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. En Bogotá, Neiva, Barranquilla y Soledad, la Policía Nacional, en coordinación con la Registraduría, Migración Colombia, la Fiscalía y las autoridades españolas, capturó a 15 integrantes de esta red: tres ciudadanos dominicanos y doce colombianos, entre ellos funcionarios corruptos de la Registraduría y de la Gobernación del Huila”.

“Estos criminales gestionaban fraudulentamente identidades y documentos colombianos para ciudadanos dominicanos y venezolanos, facilitando su ingreso ilegal a Estados Unidos y Europa. Se acabó la corrupción al servicio del crimen transnacional. En la era del Tigre, el que la hace la paga”, concluyó.