“Corruptos de la Registraduría”: De La Espriella impactó con mensaje tras redada contra ciudadanos dominicanos y colombianos

Este lunes 21 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles en sus redes sociales de un operativo que se adelantó contra una red que se dedicaba a gestionar “identidades fraudulentas”.

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En el mensaje que publicó, el mandatario colombiano no ocultó su molestia por ese tipo de casos relacionados con presunta corrupción. En la redada fueron capturados ciudadanos dominicanos y colombianos.

“Golpe a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. En Bogotá, Neiva, Barranquilla y Soledad, la Policía Nacional, en coordinación con la Registraduría, Migración Colombia, la Fiscalía y las autoridades españolas, capturó a 15 integrantes de esta red: tres ciudadanos dominicanos y doce colombianos, entre ellos funcionarios corruptos de la Registraduría y de la Gobernación del Huila”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Estos criminales gestionaban fraudulentamente identidades y documentos colombianos para ciudadanos dominicanos y venezolanos, facilitando su ingreso ilegal a Estados Unidos y Europa. Se acabó la corrupción al servicio del crimen transnacional. En la era del Tigre, el que la hace la paga”.

Por otro lado, también hizo referencia a otro caso de orden público:

“Tres soldados profesionales fueron asesinados y cinco de nuestros militares resultaron heridos en dos ataques criminales perpetrados en La Macarena y Vistahermosa, Meta, con explosivos y armas de largo alcance.

“A las familias de nuestros soldados, mi abrazo, mi solidaridad y mis más profundas condolencias. Colombia está de luto por tres hombres que entregaron su vida defendiendo la Patria. Su sacrificio no será olvidado”.

“Y mi mensaje es inequívoco: la sangre de nuestros soldados asesinados no quedará impune. Voy por alias Calarcá y por toda la estructura criminal responsable de estos ataques”, avanzó.

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Finalmente, recalcó:

“He ordenado a nuestra Fuerza Pública intensificar las operaciones y emplear todas las capacidades legales del Estado para encontrar y llevar ante la justicia a quienes planearon, ordenaron y ejecutaron estos crímenes. Que nadie se equivoque: asesinar a nuestros soldados no doblega al Estado, no nos intimida y no va a detener las operaciones contra las estructuras criminales. No habrá impunidad ni refugio criminal que ponga a los responsables fuera del alcance de la ley. Honor y gloria a nuestros héroes”.