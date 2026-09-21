Ministra de Cultura, Paola Holguín, revela millonarias deudas que el gobierno Petro dejó en la cartera y que empujaron la cancelación de estímulos

Tras la polémica por la cancelación de los estímulos del Ministerio de Cultura para este 2026, la ministra Paola Holguín salió en defensa de la decisión del Gobierno de suspender durante este año la entrega de los premios y estímulos nacionales para artistas, gestores y creadores culturales.
La jefa de la cartera aseguró que la determinación estuvo relacionada con la falta de recursos para financiar tanto la evaluación de las propuestas como los premios que debían entregarse.
“Yo siempre he dicho: para la verdad, el tiempo; y para la justicia, Dios”, afirmó la ministra al explicar el proceso que llevó a suspender este año la convocatoria.
Según sus hallazgos al llegar a la cartera, en febrero de 2026 el gobierno Petro expidió la resolución mediante la cual se establecieron los estímulos y premios nacionales que tradicionalmente se entregan cada año.
Sin embargo, el proceso posterior para seleccionar a los jurados encargados de evaluar las propuestas no avanzó dentro de los tiempos previstos.
La ministra explicó que la resolución de los jurados debía estar lista, como mínimo, dos meses antes de la fecha prevista para anunciar a los ganadores. De acuerdo con sus cuentas, ese trámite debió concretarse el 15 de julio. Sin embargo, cuando asumió el cargo el 7 de agosto, dicha resolución todavía no había sido expedida.
A esa situación se sumaba, según la funcionaria, una millonaria deuda acumulada por el Ministerio de la era Petro. “Había una deuda de más de 185 mil millones y más de 75 mil millones eran premios anteriores sin pagar”, sostuvo.
La cifra coincide con información divulgada por el propio Ministerio sobre las obligaciones pendientes a agosto de 2026. Según esa información, la deuda de más de $185.000 millones afectaba a 4.162 beneficiarios de diferentes programas del sector cultural.
La ministra señaló que, ante ese panorama, la cartera decidió suspender “solo por este año” el proceso. Explicó que no estaban disponibles los aproximadamente $900 millones necesarios para pagar a los jurados encargados de evaluar las propuestas, ni los $9.000 millones requeridos para financiar los premios.
Además, indicó que cerca de $7.200 millones de esos recursos tendrían que haberse desembolsado entre finales de septiembre y comienzos de octubre, de acuerdo con el cronograma previsto.
La decisión deja en pausa uno de los mecanismos mediante los cuales el Estado reconoce y financia proyectos de artistas, investigadores, gestores y otros actores del sector cultural.
La ministra, sin embargo, defendió que era preferible detener el proceso antes que comprometer nuevamente recursos que el Estado no tenía disponibles.
“Es mejor decir la verdad que no continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores”, concluyó.