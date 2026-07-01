Una carta para la cultura

La Universidad Sergio Arboleda se ha convertido en la base central del empalme que está realizando el equipo del presidente entrante Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella lidera la primera reunión con su equipo de empalme en Bogotá

Este empalme que se ha fraccionados en más 20 temáticas, sociales, económicas, educativas, de seguridad y cultura, entre otras, ha sido clave y ha venido perfilando a quienes serían los protagonistas del gobierno entrante.

Uno de los tantos encuentros fue con el decano de Humanidades y Ciencias Sociales, Camilo Noguera Pardo, cercano a De La Espriella.

Noguera Pardo es conocido por su amistad de años con Agustín Laje, con quien escribió el libro Socialismo latinoamericano. Corrupción, perversión e ideologización. ¿Podría llegar al Ministerio de Cultura?