Abelardo De La Espriella ya está listo para comenzar a gobernar al país tras haber resultado victorioso en las elecciones del pasado 21 de junio. El presidente electo ha dicho que hará un empalme regional en el que dialogará con los mandatarios locales y departamentales para solucionar varios de los principales problemas del país.

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Antes de iniciar ese recorrido, este martes, 30 de junio, De La Espriella tendrá su primera reunión con su equipo de empalme en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. El presidente electo arribó al lugar cerca de las 9:30 a. m.

En ese encuentro estarán varios de los líderes que lo asesoraron en medio de la campaña presidencial y que podrían jugar un rol clave tanto dentro del empalme como del Gobierno.

“Iniciamos la semana en la ciudad de Bogotá. Arranca el empalme anticorrupción. 30 días fundamentales para trabajar de manera articulada con todos los sectores, los gremios, la comunidad y las regiones y poder encontrar los puntos críticos del país y también los grandes desafíos que tenemos”, aseguró Jaime Andrés Beltrán, quien suena para ser ministro, como lo reconoció De La Espriella cuando obtuvieron la victoria.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Se espera que en el encuentro también esté Rodrigo Lara, quien fue nombrado ministro del Interior y hasta ahora es el único confirmado en el gabinete.

Ese empalme estará liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien mostró a través de un video que ya tiene el plan de trabajo y el listado de las personas que estarían en ese proceso. Se trataría de personas que tienen gran experiencia en cada uno de los sectores.

Uno de los temas que será clave en ese empalme es que De La Espriella ha dicho que se enfocará en una metodología anticorrupción, es decir, que destaparán hechos presuntamente irregulares. Además, pidieron que se dejen de firmar contratos y contratar personas en las distintas entidades.

En el equipo de empalme también estaría Carlos Alonso Lucio, quien será parte fundamental de ese proceso.

Carlos Alonso Lucio hace parte del equipo de empalme de campaña de Abelardo De La Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra

A eso se le suma que el presidente electo anunció que para todo ese proceso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregará 60 millones de dólares no reembolsables para cooperar.

“Reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo. Gracias al BID por ese respaldo tan importante”, aseguró el presidente electo.

Según ha dicho De la Espriella más de 400 personas han venido trabajando durante los últimos seis meses para hacer ese empalme frente al gobierno saliente.