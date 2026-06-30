Aunque el acto de posesión de transmisión de mando entre el Gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo De La Espriella será hasta el 7 de agosto, se espera que los próximos días comience el proceso de empalme.

Abelardo De La Espriella anuncia que empezará a recorrer los 32 departamentos en el empalme territorial: “No será desde Bogotá”

Desde el Gobierno saliente han dicho que están listos para hacer esa tarea; así lo reiteró el ministro de Minas, Edwin Palma. “Estamos listos para iniciar desde mañana el proceso de empalme conforme a la ley”, dijo en la noche de este lunes, 29 de junio, tras un consejo de ministros en el que no estuvo el presidente Gustavo Petro.

El encuentro fue liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien también dijo que el Gobierno estaría listo para ese empalme.

“¡Estamos listos! Un empalme técnico conforme a la ley”, agregó la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, tras esa reunión.

Precisamente, este martes será la primera reunión del presidente electo Abelardo De La Espriella con su equipo para iniciar ese proceso. El Tigre dijo que comenzará un empalme territorial, para lo cual visitará los 32 departamentos.

“Esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país: los empalmes territoriales. Me voy a trasladar, queridos compatriotas, personalmente a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes”, afirmó De La Espriella.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, liderará el equipo de empalme. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Según dijo, mientras eso sucede, el vicepresidente José Manuel Restrepo será el encargado de liderar ese proceso con el Gobierno saliente. El vicepresidente electo le pidió al Gobierno de Petro que frene las contrataciones que se estarían haciendo en distintas entidades y que podrían generar un costo mayor al Estado.

Restrepo compartió un video en el que se ve que ya tendría listos los nombres de las personas que harían parte de ese equipo en cada uno de los sectores. Según ha trascendido, se trata de expertos que serán los encargados de revisar lo que deja el gobierno saliente en cada uno de los ministerios.

Según afirmó el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, este martes será la primera reunión del equipo de De La Espriella para definir la metodología para posteriormente comenzar a dialogar con los ministros del Gobierno saliente.

En medio de su anuncio, De La Espriella aseguró que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, le confirmó que destinarán 60 millones de dólares para apoyar ese proceso de transición.

Aunque el presidente Gustavo Petro también mencionó el pasado viernes que están listos para el empalme, se han generado cuestionamientos por varias contrataciones que se harían al final de su mandato.