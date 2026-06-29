Abelardo De La Espriella anuncia que empezará a recorrer los 32 departamentos en el empalme territorial: “No será desde Bogotá”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien salió victorioso, con cerca de 13 millones de votos el pasado 21 de junio, se dirigió al país este lunes festivo a través de una transmisión en sus redes sociales.

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El mandatario detalló que uno de los primeros actos tras su elección el pasado domingo, 21 de junio, fue el acercamiento con la rama Judicial, junto con distintos representantes de las Cortes.

Anunció que liderará la coordinación y normalización de la relación entre las ramas del poder público, que se han visto afectadas con el actual Gobierno de Gustavo Petro, en medio del proceso del empalme.

Abelardo De La Espriella anunció el inicio de los empalmes territoriales, confirmó que recorrerá los 32 departamentos y advirtió que la economía del país enfrenta un escenario de alta presión. Foto: José Vargas

Agregó, además, que esta semana se iniciará el empalme territorial y que para ello llegará a los 32 departamentos del país personalmente, para coordinar dicho proceso.

“Esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país: los empalmes territoriales. Me voy a trasladar, queridos compatriotas, personalmente a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes”, señaló De La Espriella.

El mandatario electo aseguró que el objetivo es recuperar los dos años y medio que se perdieron en la relación entre el Gobierno nacional y el resto del país y el resto de entidades, por lo que irá a las regiones.

“Queremos que el próximo 7 de agosto el nuevo gobierno pueda ejecutar lo que hoy está paralizado, congelado, detenido y recuperar así el tiempo perdido. Voy a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá. Voy a gobernar con la gente en la provincia”, sentenció.

En medio de sus anuncios, De La Espriella también aseguró que sostuvo una comunicación telefónica con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en el marco de los acercamientos con organismos multilaterales para preparar el inicio del nuevo gobierno.

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Durante la conversación, el BID manifestó su compromiso de apoyar a Colombia con 60 millones de dólares en cooperación, recursos que no son reembolsables y estarán orientados a fortalecer el proceso de transición de gobierno y brindar acompañamiento técnico en la etapa inicial de la nueva administración.

En su pronunciamiento, se refirió al estado de la economía, asegurando que está bajo presión y que la inflación está muy por encima de la meta del Banco de la República. Además, indicó que el saldo de los TES alcanza los 763,6 billones, lo que significa un crecimiento de 41 billones.

En su primer mensaje al país tras las elecciones, el presidente electo aseguró que buscará recomponer la relación entre las ramas del poder público y encabezará personalmente los empalmes en las regiones. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

Entre sus declaraciones, detalló que durante esta semana, tras la investigación revelada por Noticias Caracol, se conoció que el “Gobierno saliente ha tenido relaciones y convivencia delictiva con grupos narco terroristas”.

Finalmente, se refirió a la crisis energética y el apagón que podría enfrentar el país en los próximos meses, por lo que su Gobierno empezará por garantizar las obligaciones con las generadoras de energía para evitar un apagón.