Abelardo De La Espriella responde a la petición de Karol G: “Únete a la manada”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, respondió este lunes a un mensaje que le envió la cantante colombiana Karol G, tras el triunfo en las pasadas elecciones realizadas en el país.

Karol G se pronuncia tras victoria de Abelardo De La Espriella y le hace pedido: “No es un trofeo, no es un premio”

La inesperada publicación de la artista colombiana llegó ocho días después del triunfo de Abelardo De La Espriella, y una vez ratificado por parte de las autoridades electorales del país como nuevo presidente.

A través de su cuenta oficial de X, la cantante paisa aseguró que su intención va más allá de ser simpatizante u opositora y le pidió al mandatario electo gobernar para todos, lejos de las diferencias y de las injusticias.

“Señor Presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió.

Karol G fue enfática en afirmar que hay millones de colombianos que creen en De La Espriella, así como millones que piensan diferente, por lo que le insistió al jefe de Estado electo “que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”.

La artista paisa fue clara con el mandatario electo, al decirle que su triunfo no es un “premio”, sino una responsabilidad que él adquirió con millones de personas, incluyendo a quienes votaron por Iván Cepeda.

Karol G también le dijo en su mensaje: “Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final, ningún presidente gana cuando gana una elección… Un presidente gana cuando gana su pueblo”.

La respuesta de Abelardo De La Espriella no se hizo esperar. Este lunes, el mandatario electo le escribió a La Bichota a través de la misma red social y le expresó su deseo de gobernar para toda Colombia.

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“Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”, escribió el presidente electo en respuesta a Karol G.

“La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”, señaló De La Espriella.

Finalmente, le hizo una invitación a la artista paisa: “Únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia”.