Karol G se pronuncia tras victoria de Abelardo De La Espriella y le hace pedido: “No es un trofeo, no es un premio”

Karol G se robó las miradas de miles de seguidores con una inesperada publicación que realizó en su cuenta oficial de X, la cual tenía un tinte social y político.

Margarita Rosa de Francisco habría tomado radical decisión tras victoria de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta

La Bichota rompió su silencio y se pronunció tras la victoria de Abelardo De La Espriella. Aseguró que su intención se aleja de ser simpatizante y opositora. Dijo, más bien, que lo importante es gobernar para todos, lejos de las diferencias e injusticias.

“Señor Presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió.

“Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio”, dijo.

La celebridad señaló que el triunfo de De La Espriella no es un “premio”, sino una responsabilidad que él adquirió con millones de personas, incluyendo a quienes dieron sus votos a Iván Cepeda.

“Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”, apuntó.

“Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra... en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí. Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos”, agregó.

Karol G, que había hablado durante la contienda electoral, aseguró que Colombia necesita líderes “capaces de unir”, además de “decisiones valientes y resultados”.

“Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final, ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluyó.