Karol G rompió el silencio sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia: “Tenemos una nueva oportunidad”

Las redes sociales se han convertido en escenario de un intenso debate político en las últimas semanas, especialmente tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, realizada el pasado 31 de mayo.

Ahora, de cara a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, más figuras públicas y celebridades han aprovechado sus plataformas digitales para compartir mensajes relacionados con la jornada electoral, entre ellas Karol G.

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Por medio de sus historias de Instagram, la artista paisa rompió el silencio frente a este debate político que ha cobrado fuerza en las redes sociales y compartió un importante mensaje dirigido a todos los colombianos.

Sin manifestar apoyo por ningún candidato en específico, la intérprete de éxitos como Provenza y Mañana será bonito, recordó que el 21 de junio es una jornada democrática decisiva para el país, por lo que hizo un llamado a ejercer el derecho al voto de manera responsable e informada.

“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos? ¡Alguien más termina definiendo por nosotros!“, anotó inicialmente.

Karol G, cantante colombiana. Foto: Getty Images

Además, ante la ola de reacciones que ha generado esta jornada electoral en las plataformas digitales, Karol G señaló con firmeza que “la democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación”.

En este contexto, la cantante colombiana hizo un llamado a sus seguidores y, en general, a todos los ciudadanos, para informarse muy bien sobre las propuestas de los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, analizar sus planteamientos y reflexionar con responsabilidad antes de acudir a las urnas.

Y agregó: “Infórmate, escucha, lee y analiza. Antes de votar, entiende por qué lo hace. Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años, así que tómate tu decisión muy en serio”.

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Por último, Karol G destacó la importancia no solo de ejercer el derecho al voto, sino también de respetar las distintas posturas políticas, recordando que, más allá de las diferencias ideológicas, el objetivo común que comparten los colombianos es garantizar un mejor futuro para el país.

Karol G envía mensaje previo a la segunda vuelta de las elecciones Foto: Instagram @karolg

“Vota con información, con libertad. Vota con conciencia. Y algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todos queremos una Colombia mejor. ¡A votar pues!”, concluyó la artista, promoviendo la participación democrática y el voto consciente para el domingo 21 de junio y así definir quién llegará a la Casa de Nariño durante el periodo 2026-2030.