Jessi Uribe habló tras apoyo de cantantes de música popular a Abelardo de la Espriella y destapó su voto: “Ya ganó”

Abelardo de la Espriella continúa sumando respaldos de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. En esta ocasión, el aspirante recibió el apoyo público de varias figuras representativas de la música popular colombiana, quienes manifestaron su acompañamiento durante un encuentro realizado recientemente.

Adriana Lucía habló sobre supuesta decisión que tomaría tras elecciones 2026 y aclaró detalle: “Jamás diría algo así”

Entre los artistas que oficializaron su respaldo al candidato se encuentran Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñones, Alan Ramírez, Francy y Juan Pablo Navarrete. A ellos se sumó Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantante Yeison Jiménez, quien también participó en la reunión y expresó su apoyo al abogado.

El encuentro reunió a estas reconocidas personalidades del género popular en medio de la recta final de la campaña presidencial, una etapa en la que los candidatos buscan consolidar apoyos y acercarse a distintos sectores de la sociedad.

“En mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen. Trabajaremos para dignificar su labor, proteger sus derechos de autor, fortalecer la industria musical y crear más oportunidades para que el talento colombiano pueda vivir de su arte y conquistar escenarios en Colombia y en el mundo“, prometió De la Espriella.

No obstante, en aquel post, también se vio la posición de Jessi Uribe con respecto a las elecciones 2026, interactuando con el candidato a través de una videollamada. El intérprete de Matemos las ganas fue claro acerca de su voto, uniéndose a sus colegas.

El cantante apuntó que estaba “Firme por la Patria” y sabía que Abelardo de la Espriella ya era ganador de esta contienda electoral. Allí reafirmó que su familia, amigos y conocidos estaban con él, por lo que tenía que seguir con toda.

“Vamos con toda, que usted ya ganó”, dijo.

Con este gesto, los artistas dejaron clara su posición frente a la contienda electoral y respaldaron la aspiración de De la Espriella de llegar a la Casa de Nariño, en una elección que mantiene la atención de millones de colombianos a pocos días de la jornada definitiva en las urnas.