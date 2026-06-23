Riesgo de apagón en Colombia: abecé del programa de contingencia que alista el Gobierno Petro

Ante las alertas por posibles presiones sobre el sistema eléctrico nacional debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en marcha un nuevo mecanismo que busca fortalecer la confiabilidad del suministro energético y evitar escenarios de desabastecimiento o apagones en Colombia.

Colombia descendió 8 puestos en importante escalafón que mide los sistemas energéticos

La entidad expidió la Resolución CREG 101 111 de 2026, mediante la cual creó un programa que permitirá a los usuarios participar directamente en la bolsa de energía a través de ofertas voluntarias de reducción de consumo eléctrico.

El proyecto busca reducir el consumo de energía. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

¿En qué consiste el programa?

La iniciativa habilita a los usuarios, tanto de manera individual como agrupada a través de un representante, para presentar ofertas de disminución de demanda de energía. Estas propuestas podrán ser tenidas en cuenta dentro del despacho diario del mercado eléctrico.

En la práctica, el esquema busca que hogares, empresas e industrias reduzcan su consumo en determinados momentos de alta demanda o de estrechez en la oferta energética, contribuyendo así al equilibrio del sistema.

¿Habrá incentivos económicos?

Sí. Los usuarios que logren disminuir efectivamente su consumo recibirán una remuneración económica. El pago será calculado con base en la cantidad de energía cuya reducción sea verificada y el precio que haya sido ofertado previamente por el participante.

De esta manera, la demanda se convierte en una herramienta activa para apoyar la operación del sistema eléctrico, al tiempo que genera beneficios económicos para quienes participen.

Aunque el desarrollo de este mecanismo venía siendo estudiado desde tiempo atrás por la CREG, su expedición coincide con la presencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial, según información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

En este contexto, las autoridades consideran que las estrategias de respuesta de la demanda pueden aportar flexibilidad al mercado eléctrico y favorecer un uso más eficiente de los recursos energéticos disponibles.

Incentivos para las personas que consuman menos energía. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El director ejecutivo de la CREG, Antonio Jiménez Rivera, explicó que la medida recoge los aprendizajes obtenidos durante los programas transitorios de respuesta de la demanda implementados en 2024.

“Con esta medida, la CREG avanza en la consolidación de un mecanismo permanente, construido a partir de la experiencia obtenida en los programas transitorios de respuesta de la demanda implementados en 2024, los cuales mostraron que los usuarios pueden aportar flexibilidad al sistema eléctrico y contribuir a una operación más eficiente del mercado”, señaló.

Según el funcionario, durante esas experiencias se obtuvieron ofertas de desconexión cercanas a 0,5 gigavatios hora por día (GWh-día), con la participación de múltiples usuarios.

¿Quiénes podrán participar?

La participación será completamente voluntaria y no afectará la libre elección del comercializador o prestador del servicio de energía.

Sin embargo, los interesados deberán cumplir un requisito técnico fundamental: contar con un medidor horario telemedido que permita verificar con precisión las reducciones de consumo realizadas.

Fenómeno de El Niño traerá más Sol; ¿está el país listo para aprovechar el problema a favor del sistema energético?

Además, la resolución contempla un periodo de transición para facilitar la implementación del mecanismo y la preparación de los potenciales participantes.

¿Cómo se evaluará el programa?

La CREG estableció indicadores de seguimiento para medir el desempeño del esquema, monitorear sus efectos sobre el mercado mayorista y detectar oportunidades de mejora.

La información recopilada permitirá verificar la efectividad de la medida y servirá de base para realizar eventuales ajustes regulatorios durante su implementación, en momentos en que la confiabilidad energética vuelve a convertirse en una prioridad para el país.