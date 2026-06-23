Naturgas se pronunció por la caída de las reservas probadas de gas natural: “Acelerar decisiones y proyectos”

La reducción de las reservas probadas de gas natural en Colombia volvió a encender las alertas sobre el abastecimiento energético del país. Así lo evidenció el más reciente Informe de Reservas y Recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que reportó una disminución del 17 % en las reservas probadas durante 2025.

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De acuerdo con el documento, las reservas pasaron de 2.064 gigapiés cúbicos en 2024 a 1.717 gigapiés cúbicos en 2025.

Frente a este panorama, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) insistió en la necesidad de acelerar el desarrollo de proyectos que permitan convertir los recursos identificados en suministro disponible para los diferentes sectores de la economía.

En los últimos años se ha tenido una caida en las reservas de gas. Foto: Getty Images

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, afirmó que el país cuenta con recursos que podrían contribuir al abastecimiento futuro, pero que estos deben avanzar hacia etapas de producción.

“En los últimos cinco años se ha observado una caída de las reservas probadas del 46 % que debe asumirse como un urgente llamado a la acción. Colombia tiene gas natural atrapado en tierra firme y costa afuera, y dispone del conocimiento técnico para desarrollarlo. Lo que necesitamos es acelerar la ejecución de los proyectos para que esos recursos se conviertan en energía disponible para los colombianos”, señaló.

Según el gremio, Colombia dispone de más de 10.000 gigapies cúbicos de recursos contingentes identificados. Sin embargo, indicó que el reto consiste en transformarlos en reservas y posteriormente en oferta efectiva para atender la demanda de hogares, industria, transporte y generación eléctrica.

⚠️ La caída del 17% en las reservas probadas de gas natural en el último año, y del 46% en cinco años, es una alerta que no podemos ignorar!



Pero esta realidad no significa que Colombia se quede sin gas. Al contrario, tenemos más de 10.000 gigapies cúbicos de recursos… pic.twitter.com/xZYpIfABBM — Luz Stella Murgas (@luzstellamurgas) June 24, 2026

Naturgas también destacó que la situación cobra especial relevancia ante la eventual llegada de un fenómeno de El Niño, que podría afectar la disponibilidad de recursos hídricos utilizados para la generación de energía eléctrica.

En ese contexto, Murgas sostuvo que el gas natural cumple una función de respaldo para el sistema energético nacional.

“La seguridad energética comienza por la capacidad de anticiparnos. Cuando el país enfrenta sequías, el gas natural es el aliado que permite respaldar la generación eléctrica, preservar el agua de los embalses y garantizar la continuidad de un servicio esencial para millones de colombianos”, afirmó.

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Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás Foto: guillermo torres-semana

La asociación agregó que, además de aumentar la producción nacional, será necesario fortalecer la infraestructura de transporte y regasificación para ampliar las fuentes de suministro. A juicio del gremio, estas acciones son determinantes para la seguridad energética, la actividad económica y la prestación continua de servicios esenciales en el país.