Frisby España aplaza la apertura de su primer establecimiento en Madrid hasta agosto; estas fueron las razones expuestas

Frisby España anunció el aplazamiento de la apertura de su primer establecimiento en Madrid, prevista inicialmente para el 1 de julio de 2026. La compañía informó que el inicio de operaciones se realizará el próximo 15 de agosto, tras realizar ajustes relacionados con aspectos logísticos y operativos del proyecto.

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La empresa explicó que la modificación en el calendario obedece principalmente a factores asociados con los tiempos de transporte, la adecuación de los locales comerciales y la organización industrial necesaria para la puesta en marcha de la operación.

#Atento I Frisby España aplazó la apertura de su primer establecimiento, situado en Madrid centro, para el 15 de agosto, por motivos logísticos y operativos pic.twitter.com/Zit8BqOCaB — Diario La República (@larepublica_co) June 23, 2026

Según indicó la compañía en un comunicado, la decisión también busca garantizar que el establecimiento inicie actividades bajo las condiciones previstas para su funcionamiento.

“Hemos preferido ajustar nuestro calendario para abrir en las mejores condiciones posibles”, señaló Charles Dupont, portavoz de Frisby España.

La empresa precisó que el cambio afecta únicamente la apertura de este primer punto de venta, ubicado en el centro de Madrid, y aclaró que el resto del cronograma de expansión se mantiene vigente.

En ese sentido, confirmó que los establecimientos proyectados para Madrid Sur y Barcelona Centro continúan con fecha de apertura prevista para el 1 de septiembre de 2026. Asimismo, reiteró su meta de contar con cinco puntos de venta en funcionamiento antes de finalizar el presente año y alcanzar 12 establecimientos antes de diciembre de 2027.

La compañía también afirmó que la apertura del primer local está plenamente confirmada y que el ajuste en las fechas no altera la viabilidad del proyecto empresarial.

Frisby España recordó que obtuvo la habilitación necesaria para iniciar actividades luego de una decisión adoptada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea, el 24 de marzo de 2026. Según la empresa, dicha resolución dejó sin efecto las medidas cautelares que afectaban el desarrollo de la iniciativa.

“Se trata, por tanto, de un ajuste en el calendario de lanzamiento que no afecta en modo alguno a la firmeza ni a la viabilidad del proyecto”, indicó la compañía.

Frisby España anunció que seguirá su expansión por Europa. Foto: Tomado de las redes sociales de Frisby_es

De igual forma, informó que ya completó la selección de la totalidad de su personal para los primeros establecimientos y aseguró que dispone de los activos inmobiliarios requeridos para iniciar operaciones una vez concluya el proceso de adecuación.

“La apertura de Frisby España es una realidad y está plenamente confirmada: contamos con un equipo extraordinario y muy pronto estaremos sirviendo a nuestros clientes”, agregó Dupont.

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Finalmente, la empresa señaló que, tras las recientes decisiones judiciales y el avance en la estructuración de la organización, reactivó su programa de franquicias para personas interesadas en participar en el proyecto de expansión en España.