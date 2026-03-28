Economía

Frisby Colombia afirma que proceso legal en España continúa

La empresa señaló que la revocatoria de medidas cautelares no implica el fin del litigio ni la pérdida de la marca.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de marzo de 2026, 1:45 p. m.
Sigue la disputa entre la marca española.
Sigue la disputa entre la marca española. Foto: Redes sociales

La empresa Frisby Colombia informó, mediante un comunicado con fecha del 27 de marzo de 2026, que el proceso legal relacionado con la defensa de su marca en España continúa en curso y no ha finalizado.

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La declaración se produce luego de los pronunciamientos de Charles Dupont, portavoz y representante legal de Frisby España, quien aseguró que la compañía europea ganó la disputa legal.

Frente a esto, la empresa colombiana indicó que “el proceso de defensa de nuestra marca en España sigue vigente”, y precisó que no corresponde a la realidad afirmar que exista una decisión definitiva.

Según el comunicado, la compañía fue notificada sobre la revocatoria de unas medidas cautelares que habían sido otorgadas previamente por el Juzgado de lo Mercantil No. 2 de Alicante.

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No obstante, aclaró que este hecho no implica el cierre del caso. “El proceso legal principal no ha culminado. La revocatoria de estas medidas cautelares corresponde únicamente a una de las múltiples actuaciones en curso dentro de procesos de naturaleza administrativa y judicial, las cuales aún no han concluido y serán los que determinen el resultado final”, indicó la empresa, al explicar que se trata de una actuación dentro de varias instancias administrativas y judiciales aún en desarrollo.

Comunicado, difundido por Frisby Colombia.
Comunicado difundido por Frisby Colombia. Foto: Frisby

En ese sentido, añadió que “cualquier afirmación sobre un cierre definitivo del proceso o de la pérdida de nuestra marca no corresponde a la realidad”, reiterando que el litigio continúa en análisis por parte de las autoridades competentes.

La compañía también señaló que “nuestras marcas se mantienen vigentes en España y en la Unión Europea”, y afirmó que seguirá atendiendo el caso a través de los canales legales establecidos.

Finalmente, Frisby Colombia indicó que continuará informando sobre los avances del proceso, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes en las instancias judiciales y administrativas relacionadas con la defensa de su marca.