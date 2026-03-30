Pleito entre Frisby de España y de Colombia vuelve a encenderse

La situación parece de nunca acabar. Luego de un largo proceso, que casi completa un año, el pleito entre Frisby España y Frisby Colombia está más vivo que nunca.

Hace apenas unos días, se conoció que la justicia europea había fallado a favor de la sociedad que utiliza el nombre de la colombiana, por lo que muchos pensaron que se cerraba el capítulo, ya que en los estrados judiciales del país ibérico se estableció que Frisby Colombia no tenía una presencia notoria en ese país, por lo tanto, la marca de allá podría continuar sin inconvenientes.

Pero poco tiempo después, desde Colombia, los presuntos afectados salieron a enfatizar en que nada había concluido, con lo cual, desmintieron que el proceso hubiera llegado a su capítulo final.

Frisby Colombia

Ahora, el representante legal de Frisby España, Charles Dupont, anunció a través de medios radiales que ya interpuso una contrademanda a Frisby Colombia, que, inclusive, ya habría sido aceptada en los tribunales correspondientes, y que iría por indemnizaciones.

Así empezó todo

La marca y logo, de manera idéntica a los de la cadena colombiana, fue registrada en la Unión Europea, lo que luego, en medio del proceso judicial, fue argumentado con el hecho de que la empresa colombiana no había utilizado su registro de 2005 en el mercado europeo.

Allí empezó todo. Frisby Colombia no abrió puntos de atención, por lo que se habría presentado una caducidad por no uso. No obstante, la compañía de nuestro país denunció aprovechamiento de su reputación, construida a lo largo de los años (casi una década).

El tribunal que ha llevado el caso, impuso medidas cautelares a Frisby España y es lo que habría revocado ahora, permitiendo así que sigan operando.

Sin embargo, un nuevo golpe contra la colombiana fue anunciado por Dupont. Estarían buscando indemnizaciones por la facturación que dejaron de hacer durante el tiempo en que, gracias al pleito, le impusieron medidas cautelares. Se trataría de unas sumas millonarias: 700.000 euros entre inoperatividad y la falta de ganancias proyectadas.

Continúa la pelea legal por el nombre y logo de Frisby. Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

Falta decisión sobre propiedad intelectual

Toda vez que es evidente que la idea original de la marca es colombiana, y, de hecho, así lo reconoce el representante legal, al señalar que en medio de la disputa los han invitado a trabajar juntos, aún falta la decisión alrededor de la propiedad intelectual de Frisby.

El caso ha sido muy sonado en el mundo, por los alcances que tiene la ley, ya que, según dijo Dupont, ellos han hecho lo que permite la ley: usar una marca que estuvo registrada, pero que no se utilizó.

Tema de estudio para las facultades de formación empresarial.