Frisby Colombia estaría perdiendo la batalla: le cancelan tres marcas por no usarlas, anunciaron desde España

En la mañana de este 23 de abril se conoció que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) declaró caducadas las marcas ‘Frisby’ y ‘Frisby Pollo Frito’, de la empresa Frisby Colombia, al constatar que nunca han sido usadas en España.

El comunicado precisa que las marcas que fueron canceladas estaban registradas en el país europeo desde el 2001. Sin embargo, estas nunca habían sido explotadas por la empresa colombiana en territorio español, razón por la que determinaron la cancelación.

La Oficina Española de Patentes y Marcas canceló las marcas de Frisby en España por falta de uso desde 2001. Foto: Frisby.es

Las marcas son ‘Frisby’, correspondiente a la clase 29 del ámbito productos cárnicos y alimenticios; ‘Frisby pollo frito’, correspondiente a la clase 30 del ámbito de panadería, salsas y otros; además de ‘Frisby pollo frito’, en la clase 42, del ámbito servicios de restauración.

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“Las tres resoluciones de la OEPM, (expedientes CAD/0085/2025, CAD/0086/2025 y CAD/0087/2025),dictadas el 23 de abril de 2026, respaldan punto por punto los argumentos defendidos por FRISBYESPAÑA y desestiman la voluminosa prueba aportada de contrario —que incluía descargas de aplicación móvil, redes sociales, encuestas demoscópicas y declaraciones de terceros, como J. Balvin", indicó la marca.

Las marcas ‘Frisby’ y ‘Frisby Pollo Frito’ perdieron vigencia en España tras no ser explotadas comercialmente en ese país. Foto: X: @RichardGonzaVe

La entidad española es férrea en su posición, asegurando que el uso del signo solo se da en Colombia, asegurando que descarta expresamente que las descargas de la app FRISBY desde España, el conocimiento del signo entre la comunidad colombiana residente o la mera presencia en redes sociales puedan acreditar un uso real de la marca en España, recordando además que resulta materialmente imposible que un consumidor español pida comida a un restaurante situado en Colombia.

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Finalmente, Frisby España asegura que ahora quedará a la espera de la decisión de la EUIPO sobre la marca de la Unión Europea de Frisby S.A. BIC. Dado que el período examinado es idéntico y que el ámbito geográfico de análisis, el conjunto de la Unión Europea, engloba necesariamente España, todo apunta a que la resolución europea confirmará, sin sorpresas, la línea ya marcada por la OEPM.

La autoridad española descartó como prueba válida las descargas de la app, redes sociales y reconocimiento entre colombianos en España. Foto: Frisby España