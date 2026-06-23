Gobierno y Federación de Cafeteros acuerdan prorrogar por cinco meses la administración del Fondo Nacional del Café

El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros acordaron extender por cinco meses el Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café, mientras avanzan las conversaciones para la estructuración de un nuevo acuerdo que regirá la gestión de este instrumento parafiscal.

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La decisión fue anunciada conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que señalaron que la prórroga se da en el marco de las negociaciones adelantadas con el gremio cafetero y busca garantizar la continuidad administrativa del fondo mientras se consolidan los acuerdos pendientes.

Según informaron las entidades, durante el proceso de negociación se han discutido varios asuntos relacionados con el funcionamiento y la orientación futura de la caficultura colombiana.

Quiero informar a Colombia y al país cafetero que, en las conversaciones adelantadas con el Gobierno Nacional, hemos logrado avances en la construcción del nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café.



Con responsabilidad y entendiendo que los servicios que… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) June 24, 2026

Entre ellos se encuentran la autonomía presupuestal del Fondo Nacional del Café, la participación de los Comités Departamentales de Caficultores, el fortalecimiento de las garantías de compra para los productores y otros mecanismos orientados a mejorar la gobernanza y la representatividad del sector.

El Gobierno indicó que estos temas han sido considerados por su relevancia para el desarrollo de la actividad cafetera y para la definición de un nuevo esquema de administración del Fondo.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante las conversaciones se han abordado “asuntos de gran importancia para el debate nacional y de orientación estratégica para el futuro de la caficultura colombiana”.

Las partes también señalaron que las discusiones han permitido avanzar en la construcción de recomendaciones que servirán como base para el próximo contrato de administración. En ese sentido, el Ejecutivo manifestó que, una vez concluya el período de prórroga, corresponderá al próximo Gobierno formalizar un nuevo acuerdo.

“Con base en los avances alcanzados durante las negociaciones y en las recomendaciones construidas a lo largo de este proceso, y una vez venza el plazo de la prórroga del contrato, el próximo Gobierno deberá suscribir un nuevo acuerdo en beneficio de las familias caficultoras y de la sostenibilidad de la caficultura colombiana”, señalaron los ministerios.

Pronunciamiento Fondo Nacional del Café

Por su parte, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, señaló que las conversaciones con el Gobierno han permitido avanzar en la construcción del nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café.

La medida busca fortalecer diversos procesos que se adelantan en el país. Foto: Colprensa

Según indicó, las partes acordaron trabajar en una prórroga temporal para garantizar la continuidad de los servicios que presta el sistema cafetero mientras concluyen las negociaciones.

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“Con responsabilidad y entendiendo que los servicios que presta el sistema cafetero no pueden ponerse en riesgo, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros hemos acordado avanzar hacia la suscripción de una prórroga temporal. En los próximos días definiremos conjuntamente los términos de esa prórroga, la cual nos permitirá, en un plazo de hasta cinco meses, la estructuración del nuevo contrato”, señaló.