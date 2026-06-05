Economía

Cae la producción cafetera en Colombia: gremio explicó la preocupante cifra y sus razones

El país pasó de producir 5,3 millones de sacos en 2025, a 4,2 millones en 2026.

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Redacción Semana
5 de junio de 2026 a las 8:16 a. m.
Las lluvias y los retrasos en la maduración del fruto continúan impactando al sector cafetero. La producción acumulada en los últimos 12 meses cayó un 14 %.
Las lluvias y los retrasos en la maduración del fruto continúan impactando al sector cafetero. La producción acumulada en los últimos 12 meses cayó un 14 %. Foto: Getty Images

La Federación Nacional de Cafeteros publicó hace algunas horas un nuevo informe de producción estimada de café, elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas y que reveló cuáles fueron las cifras registradas para el mes de mayo. El gremio aseguró que durante este mes, la producción acumulada de los 12 meses, entre junio de 2025 y mayo del 2026, fue de 12.645 sacos de 60 kilogramos.

De acuerdo con el informe, la cifra de año corrido es la que registró la cifra más baja pues entre enero y mayo del 2025 se había registrado una producción de 5.303 sacos, frente a los 4.270 sacos producidos entre enero y mayo del 2026. La baja significó 1.032 sacos menos, lo que significa un 19% menos.

Esto fue lo que encontró el estudio.
La producción de café en Colombia sigue mostrando señales de desaceleración. Entre enero y mayo de 2026 se registró una caída del 19 % frente al mismo periodo del año anterior. Foto: Colprensa

En los últimos 12 meses, la baja también es considerable. Esto dado que en 2025, la producción fue de 14.652 sacos, frente a unos 12.646 registrados este año, lo que significa una diferencia de 2.007 sacos, que son un 14%.

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El gerente del gremio, Germán Bahamón, aseguró que entre las razones de la baja se encuentra la ralentización de la cosecha durante el primer semestre, derivadas de lo que se denominó como retrasos en la maduración del fruto a causa de las lluvias, que afectaron fuertemente las zonas cafeteras de Colombia.

Germán Bahamón combina rigor operativo, enfoque empresarial y un entendimiento profundo del territorio cafetero.
Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, reveló que la cosecha colombiana registró una reducción significativa durante 2026, aunque mayo mostró señales de recuperación. Foto: Federación Colombiana de Cafeteros - API.

“Aunque mayo representa una recuperación importante, los indicadores acumulados continúan reflejando el impacto sobre la producción nacional. En los últimos 12 meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción alcanzó 12,6 millones de sacos, una disminución de 14 %”, comentó Bahamón.

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También indicó que la Federación sigue teniendo una participación de 23 % en las exportaciones totales de Colombia en lo corrido del año hasta mayo de 2026. Adicional a ello, siguen evaluando el impacto sobre los precios respecto a la tasa de cambio y también la cotización del café en bolsa.

Si bien la Federación de Cafeteros publica un precio de referencia para la carga de café, muchos cultivadores no pueden vender a ese nivel por problemas con las cooperativas.
El sector cafetero enfrenta un año desafiante. La producción nacional perdió más de dos millones de sacos en comparación con los últimos 12 meses reportados en 2025. Foto: juan carlos sierra-semana