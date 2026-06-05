Así se cotiza el dólar en casas de cambio en Colombia: precio del viernes 5 de junio

El valor del dólar cambia diariamente debido a la ley de oferta y demanda en el mercado internacional de divisas. Cuando hay más personas o empresas interesadas en comprar dólares que en venderlos, su precio sube; cuando hay abundancia de dólares en circulación y pocos compradores, su precio baja.

Es importante tener en cuenta que la compra de dólares es atractiva principalmente como refugio financiero frente a la devaluación local. Al ser la economía más fuerte del mundo, la de EE. UU., muchas personas adquieren dólares para proteger el poder adquisitivo de su dinero a largo plazo, diversificar sus ahorros o prepararse para viajes internacionales.

El precio del dólar sigue registrando movimientos en el mercado cambiario colombiano. Conozca cómo cerró la divisa y qué factores están influyendo en su comportamiento. Foto: Getty Images

Si usted desea comprar o vender dólares, aquí le contamos cómo se están moviendo los precios en casas de cambio.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 5 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.602,80 y de venta de $ 3.711,60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Inflación de mayo: ¿bordeando el 6 % anual? Hoy se conocerá el dato por parte del Dane

Estos son los precios en las principales zonas:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,653 3,741 88 Cali 3,540 3,710 170 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,650 3,710 60 Medellín 3,580 3,688 108 Pereira 3,580 3,700 120

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El dólar continúa marcando la agenda económica del país. Consulte la cotización actual y el panorama para los próximos días. Foto: getty images

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 5 de junio de 2026 3602.8 3565.32 jueves 4 de junio de 2026 3602.8 3711.6 3572.85 miércoles 3 de junio de 2026 3597.2 3705.6 3562 martes 2 de junio de 2026 3578.4 3697.6 3560.24 lunes 1 de junio de 2026 3567.6 3698.8 3678.15 domingo 31 de mayo de 2026 3627 3730.2 3678.15 sábado 30 de mayo de 2026 3623.4 3728.2 3678.15 viernes 29 de mayo de 2026 3616.4 3726.4 3646.58

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Cajas de compensación aumentan empleo, crédito y subsidios mientras ganan peso dentro de la protección social

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,670 3,740 70 Cambios Kapital 3,700 3,730 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,680 3,740 60 Latin Cambios 3,650 3,710 60 Miss Money Cambios 3,650 3,720 70 Money Cambios WC 3,600 3,750 150

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Las variaciones del dólar impactan distintos sectores de la economía colombiana. Así se mueve la divisa frente al peso este viernes. Foto: Banco Unión

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.