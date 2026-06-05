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Así se cotiza el dólar en casas de cambio en Colombia: precio del viernes 5 de junio

Así está fluctuando la moneda.

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Redacción Semana
5 de junio de 2026 a las 7:35 a. m.
La volatilidad del dólar mantiene la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos que siguen de cerca las fluctuaciones de la moneda estadounidense.
La volatilidad del dólar mantiene la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos que siguen de cerca las fluctuaciones de la moneda estadounidense. Foto: Getty Images

El valor del dólar cambia diariamente debido a la ley de oferta y demanda en el mercado internacional de divisas. Cuando hay más personas o empresas interesadas en comprar dólares que en venderlos, su precio sube; cuando hay abundancia de dólares en circulación y pocos compradores, su precio baja.

Es importante tener en cuenta que la compra de dólares es atractiva principalmente como refugio financiero frente a la devaluación local. Al ser la economía más fuerte del mundo, la de EE. UU., muchas personas adquieren dólares para proteger el poder adquisitivo de su dinero a largo plazo, diversificar sus ahorros o prepararse para viajes internacionales.

Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista.
El precio del dólar sigue registrando movimientos en el mercado cambiario colombiano. Conozca cómo cerró la divisa y qué factores están influyendo en su comportamiento. Foto: Getty Images

Si usted desea comprar o vender dólares, aquí le contamos cómo se están moviendo los precios en casas de cambio.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 5 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.602,80 y de venta de $ 3.711,60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Estos son los precios en las principales zonas:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6533,74188
Cali3,5403,710170
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6503,71060
Medellín3,5803,688108
Pereira3,5803,700120

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El dólar continúa marcando la agenda económica del país. Consulte la cotización actual y el panorama para los próximos días.
El dólar continúa marcando la agenda económica del país. Consulte la cotización actual y el panorama para los próximos días. Foto: getty images
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 5 de junio de 20263602.83565.32
jueves 4 de junio de 20263602.83711.63572.85
miércoles 3 de junio de 20263597.23705.63562
martes 2 de junio de 20263578.43697.63560.24
lunes 1 de junio de 20263567.63698.83678.15
domingo 31 de mayo de 202636273730.23678.15
sábado 30 de mayo de 20263623.43728.23678.15
viernes 29 de mayo de 20263616.43726.43646.58

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6703,74070
Cambios Kapital3,7003,73030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6803,74060
Latin Cambios3,6503,71060
Miss Money Cambios3,6503,72070
Money Cambios WC3,6003,750150

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.