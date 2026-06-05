Este viernes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregará el resultado de la inflación del mes de mayo pasado y las noticias ratificarían la tendencia alcista del índice de precios al consumidor (IPC).

De acuerdo con la encuesta del Banco de la República entre las instituciones financieras, la expectativa de inflación para mayo, en promedio, es de 0,53% y está entre un mínimo de 0,33% y un máximo de 1%.

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Para Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, se siguen reconociendo factores alcistas derivados del aumento del salario mínimo, de una demanda interna que se mantiene relativamente alta y del gasto fiscal, entre otras variables. “Tenemos 0,51% de estimación para el mes, que daría un aumento de 20 básicos en el anual a 5,88%”, agrega.

Por su parte, Corficolombiana proyecta una inflación mensual de 0,53% y anual de 5,91%. Los principales aportes provendrían de regulados y, en menor medida, de servicios, alimentos y bienes.

“La inflación seguiría acelerándose en los próximos meses. Los servicios seguirán presionados por el aumento del salario mínimo, mientras los alimentos incorporarán los mayores costos debido al encarecimiento de fertilizantes por las tensiones geopolíticas y al fenómeno de El Niño en el segundo semestre. A su vez, los regulados reflejarán aumentos en gasolina, gas y electricidad. En contraste, en bienes persistirán presiones mixtas entre una demanda aún dinámica y la apreciación acumulada del peso, que ya ha favorecido reducciones en precios de vehículos, celulares y electrodomésticos”, señala un informe de Corficolombiana.

Bancolombia anticipa que la inflación mensual de mayo sería de 0,64%, por lo que la variación anual se aceleraría en 34 puntos básicos hasta 6,02%. Foto: Adobe Stock

En regulados, Corficolombiana prevé una variación de 0,72% mensual vs. 0,54% hace un año, principalmente por el aumento en gasolina, agua y alcantarillado. “Sin embargo, estimamos una corrección en las tarifas de gas que compensaría ligeramente el alza. La inflación anual de regulados se ubicaría en 4,98%, aumentando 64 puntos básicos frente abril”.

En servicios calcula una variación mensual de 0,52% vs. 0,32% un año atrás, explicada principalmente por los ajustes en servicios indexados al salario mínimo como comidas fuera del hogar, copropiedad y servicio doméstico. Los arriendos registrarían una variación mensual de 0,56%, inferior al 0,59% de hace un año. En términos anuales, la inflación de servicios se incrementaría a 6,80%, desde 6,77% en abril. Entre tanto, en alimentos el grupo de perecederos generaría presiones bajas, gracias al aumento en la oferta agrícola, mientras que los alimentos procesados aumentarían impulsados por los ajustes en la carne y la leche. La inflación anual se mantendría inalterada en 6,71%, su mayor nivel desde diciembre de 2023. Y, para bienes, la inflación se aceleraría levemente hasta 3,19%, impulsada por el alza en los precios de productos farmacéuticos y de limpieza. “El mayor dinamismo de la demanda, asociado al aumento del salario mínimo estaría compensando la apreciación anual del peso colombiano, que está permitiendo reducciones en los precios de vehículos, electrodomésticos y celulares”, añade el informe de Corficolombiana.

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Por su parte, Camilo Pérez, director del área de Investigaciones económicas del Banco de Bogotá, espera para mayo una variación de la inflación de 0,55% que estará motivada principalmente por el aumento en la gasolina, por incrementos en agua, alcantarillado y recolección de basuras, y considera que también habrá impulso en energía, pero caída en gas. “En alimentos estamos viendo ya un comportamiento al alza, pero no está relacionado todavía con el tema climático del fenómeno de El Niño, realmente viene un poco de atrás. La inflación debería acelerarse de 5,68% a 5,92%, si se cumple nuestra expectativa”, dijo Pérez.

Sin embargo, otros cálculos van más allá. Bancolombia anticipa que la inflación mensual de mayo sería de 0,64%, por lo que la variación anual se aceleraría en 34 puntos básicos hasta 6,02%. “De materializarse este resultado, la inflación anual completaría tres meses al alza y alcanzaría el nivel más alto desde agosto de 2024. Nuestra estimación se ubica 11 puntos básicos por encima del promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (0,53%) y contempla un incremento anual en los rubros de alimentos, servicios y regulados. En este contexto, las expectativas de inflación de los analistas incrementaron en 14 puntos básicos y se sitúan, en promedio, en 6,48% para el cierre de 2026”, advierte un informe de Bancolombia.

Según el Banco de Bogotá, la inflación en mayo debería acelerarse de 5,68% a 5,92%. Foto: Adobe Stock

Agrega el informe que la inflación básica (sin alimentos) se ubicaría en 0,52% mensual, lo que impulsaría a que la variación anual se acelere hasta 5,74%, completando tres meses al alza. Por otro lado, la inflación mensual sin alimentos ni regulados sería de 0,43%, tal que la variación anual aumentaría hasta 5,96%, el nivel más alto desde junio de 2024.

Para Bancolombia, sus estimaciones en el segmento de alimentos apuntan a una inflación mensual de 0,98%; mientras que en servicios la variación anual retomaría la tendencia al alza en mayo. “En regulados estimamos que la inflación mensual sería de 0,79% ante el aumento en las tarifas de combustible y en bienes anticipamos que la inflación mensual se ubicaría en 0,19% en mayo”.