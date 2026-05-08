Inflación de Colombia en abril fue de 5,68 %. ¿Está pasando factura el alza en el salario mínimo?

Los colombianos ya lo están sintiendo. Cada vez es más caro adquirir los productos, inclusive, los esenciales en la canasta familiar. En el cuarto mes del año la inflación siguió cobrando velocidad y se aceleró, desde el 5,16 % registrado en abril de 2025, hasta el 5,68 % ahora, conservando así la tendencia al alza desde hace algunos meses.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, presentó los resultados según los cuales, los sectores que más presión inflacionaria están recibiendo son justamente los más demandados por los más vulnerables, es decir, los alimentos, componente en el que casi todo sube menos los plátanos. De hecho, en el mes, cuando la inflación fue de 0,78 %, cifra que se ubicó por encima de los pronósticos promedios de los analistas del Banco de la República, que apostaban por un 0,73 %, ese grupo socioeconómico fue el que recibió el mayor golpe, con un índice de precios al consumidor-IPC de 0,81 %, la más alta entre los 4 peldaños (pobres, clase media y clase alta).

La inflación de Colombia en abril de 2026 Foto: Dane / Youtube

Alimentos, disparados

En abril, el precio de los Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación de 1,51 %, casi el doble del resultado nacional.

¿Cómo le fue a la inflación en abril? Estas son las expectativas antes de conocerse hoy el dato oficial del Dane

Otro componente con inflación alta fue el que incluye productos como Muebles y artículos para el hogar, que tuvo una cifra de 1,06 %.

También el transporte se destaca entre los más impulsados, con un dato de 0,81 % en abril.

Aunque hay muchas velas alumbrando para que la inflación tome fuerza, como lo es la del entorno internacional y, en particular, la guerra en Oriente Medio, el panorama interno también podría estar pesando. El salario mínimo fue incrementado en un 23 %, cifra que se suma a aumentos anteriores. El efecto se viene dando poco a poco, pues la última vez que se tuvo una variación del IPC negativa fue en octubre de 2024, según confirmó Urdinola.

Piedad Urdinola, directora del Dane Foto: Dane

Es así como, dentro de lo que más se incrementó en el mes, además de las frutas frescas, lo que tiene una relación estrecha con las cosechas, están los combustibles para vehículos, en el contexto en el cual, después de una baja en la gasolina se empezó de nueva a aplicar alzas.

Igualmente, está también el incremento en el gasto de los servicios relacionados con la copropiedad, donde se refleja el alza aplicada en el salario mínimo (subió la administración, los seguros, pues están indexados a esa variable).

Los componentes que más aportaron a la inflación de abril de 2026 Foto: Dane / Youtube

Lo que se ve en el dato anual

Cuando se pone la lupa en el comportamiento anual de la inflación de inmediato cambia la foto. En los 12 meses, hasta abril, la mayor variación la tuvieron los restaurantes y hoteles, lo que está en línea con ese incremento en el precio de los alimentos. Este segmento creció en 9,61 %.

Aunque la variación anual de los alimentos fue de 6,71 %, no hay que olvidar que es uno de los gastos que más pesa: puso 1,27 puntos al dato total.

Variación anual del IPC por dominios geográficos. Foto: Dane

Por ciudades

Solo en abril, la ciudad más afectada, con una variación de precios alta, fue Cúcuta, que tuvo una inflación de 1,22 %. En el extremo opuesto estuvo Riohacha, con 0,45 %. Bogotá, la capital del país, registró un IPC de 0,76 %, ligeramente por debajo del promedio nacional.

En cuanto al acumulado en los 12 meses, hasta abril, fue Pereira la ciudad de mayor inflación: 6,76 %, mientras que Riohacha conservó su lugar, como el de la más baja variación en los precios, con 3,46 %.