Tras la sorpresiva reaparición de Sonia Restrepo junto a su hija Camila como imagen de la nueva colección de gorras lanzada bajo el nombre de Yeison Jiménez, un proyecto impulsado por una de las empresas del artista, ambas volvieron a aparecer, pero esta vez acompañadas por los hermanos del cantante.

En una nueva publicación difundida en la cuenta oficial de Instagram del intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, su familia se mostró más unida que nunca, no solo para promocionar esta nueva prenda, sino también para honrar su legado con un emotivo video en el que usaron una serie de palabras para recordar la importante huella que dejó en sus vidas.

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“Hay ausencias que duelen, pero también dejan huellas que nunca se borran”, dice la descripción de la publicación, donde recuerdan que Yeison no solo dejó canciones, “dejó una forma de vivir, de luchar y de sentirse orgulloso de dónde viene uno. Y mientras exista alguien llevando su esencia en el corazón, Yeison seguirá aquí”.

En la grabación, las primeras en aparecer son Sonia y su hija Camila. Allí, la esposa de Yeison Jiménez inicia la narrativa del video expresando el orgullo que siente, no solo por el talento del padre de sus hijos, sino también por haber convertido su historia de vida en un ejemplo y hacer de su hogar su mejor obra.

También menciona la palabra amor, como algo más que un sentimiento: una decisión de quedarse, cuidar y construir, “porque una familia no se improvisa, se lidera con el corazón”, agrega.

Por su parte, Camila Jiménez, la hija mayor de Sonia, a quien Yeison reconoció como suya desde el primer momento, hizo referencia a ese vínculo que los unió y que hoy recuerda con nostalgia. “Reconocimiento. No todos los lazos nacen de la sangre, algunos nacen del alma. Porque ser padre no siempre es biología, es presencia, es entrega, es amor incondicional”.

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En el clip también aparece Heidy Jiménez, la hermana menor de Yeison, quien lo recuerda con la palabra gratitud por construir, con esfuerzo y sacrificios, un mejor futuro para su familia. “La verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en lo que agradecemos cada día”.

Entre tanto, Lina Jiménez, la hermana mayor del artista, resalta la humildad como una de las cualidades que más lo caracterizaron y que, pese a todos los logros alcanzados, fue y sigue siendo clave para mantener unida a su familia.