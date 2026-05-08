Barcelona vs. Real Madrid: canal y hora para ver el clásico decisivo en LaLiga

Barcelona y Real Madrid jugarán el clásico este domingo, 10 de mayo de 2026. La hora de arranque está programada para las 2:00 p.m. de Colombia (9:00 p.m. de Barcelona) en juego válido por la fecha 35 de LaLiga. El canal para ver el partido, en vivo, será DSports y DGo en streaming.

No es un clásico cualquiera el que se jugará en Camp Nou. De hecho, se da en un momento clave de la temporada: Barcelona llega con la ilusión del título, mientras Real Madrid arriba con un vestuario repleto de polémicas y sin ningún trofeo en este curso.

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Si Barcelona le gana o empata con Real Madrid, será campeón de LaLiga

Previo al clásico, Barcelona ostenta 88 puntos y le saca 11 de diferencia al Real Madrid que tiene 77. Ambos han jugado 34 partidos, y tomando en cuenta que son 38 jornadas en esta temporada de LaLiga, podría haber campeón dependiendo el marcador.

Es simple: si Barcelona y Real Madrid empatan en el clásico, los culés llegarían a 89 puntos y los merengues a 78. Se mantendría la diferencia de 11 unidades entre ambos, pero como solo restarían tres partidos por jugar (fechas 36, 37 y 38), o sea nueve puntos en juego, el equipo que dirige Hansi Flick se haría matemáticamente inalcanzable y se coronaría campeón.

FC Barcelona 4️⃣-3️⃣ Real Madrid

The day we scored 4 in 15 minutes 🤯 #laligahighlights pic.twitter.com/AnLvGQlR1x — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 8, 2026

Lo mismo si gana Barcelona: los culés llegarían a 91 puntos, le sacarían 14 de diferencia al Real Madrid, y se harían inalcanzables en la cima con las nueve unidades que quedarían en disputa.

Ya si Real Madrid gana, le pondría picante a LaLiga: alcanzaría los 80 puntos, quedaría a ocho del Barcelona, y como aún faltarían nueve unidades en juego, aplazaría la definición del campeón para las siguientes jornadas.

Real Madrid llega en una crisis que sacude al planeta fútbol

La polémica entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde es primera plana en todos los diarios deportivos del mundo. Los merengues, eliminados de Champions, de Copa del Rey, subcampeones de la Supercopa de España y con pocas chances en LaLiga, viven un curso casi catastrófico.

Ya Real Madrid comunicó las medidas que tomó sobre Tchouaméni y Valverde, mientras ambos jugadores se pronunciaron en sus redes sociales. Ganar el clásico ante Barcelona, en medio del terremoto interno, es casi que una obligación total.

🔛 Nueva sesión para preparar el Clásico. pic.twitter.com/M0Ov234N7K — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

¿Qué canal pasa el clásico Barcelona vs. Real Madrid en LaLiga?