Dólar terminó más caro en Colombia: revirtió la tendencia este 17 de julio

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 17 de julio

Para hoy 17 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.255, lo que significó una reducción de $ 34 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.221.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.235.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.280, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.234. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.262.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,729 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 845,69.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,01 % llegando a las 100,584 unidades.

La cotización del dólar sigue marcando el ritmo de las operaciones financieras y las expectativas sobre la economía. Foto: NurPhoto via AFP

El petróleo termina estable pese a reimposición del bloqueo naval de EE.UU. a Irán

Los precios del petróleo terminaron sin un rumbo claro el miércoles, con los inversores sin comprender la estrategia de Estados Unidos en Medio Oriente luego de que reiniciara el bloqueo a los puertos iraníes y desistiera del plan de cobrar peaje en el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cerró en 84,95 dólares (+0,26%).

Su equivalente de Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) ganó un 0,33% para cerrar en 79,60 dólares el barril.

A comienzos de la semana, el presidente Donald Trump anunció un peaje del 20% para los barcos que cruzaran el estrecho. Sin embargo, luego desistió de ese plan.

También Estados Unidos reinició el bloqueo a los puertos iraníes en medio de nuevos ataques.

Aunque “ambas partes han reclamado el control sobre el estrecho de Ormuz, no hay duda de que Teherán está en posición de atacar barcos que intenten cruzar el paso marítimo”, dijo David Morrison, analista en Trade Nation.

Como resultado, solo 13 buques comerciales cruzaron el estrecho el martes, según Kpler.

El petróleo termina estable pese a reimposición del bloqueo naval de EE.UU. a Irán. Foto: Getty Images

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en un análisis publicado el miércoles que las renovadas hostilidades en Medio Oriente podrían tener fuertes repercusiones en la economía global y en el mercado del crudo.