Economía

Banco de talentos del Gobierno De La Espriella no sería igual que la CNSC: estas son las diferencias entre ambos

Los empleos de carrera administrativa seguirán siendo provistos mediante los procesos de la CNSC y la plataforma SIMO, aclararon expertos tras el anuncio del Banco de Talentos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de julio de 2026 a las 8:58 a. m.
El Gobierno entrante aseguró que el Banco de Talentos busca identificar perfiles con criterios técnicos para futuras oportunidades en el sector público.
El Gobierno entrante aseguró que el Banco de Talentos busca identificar perfiles con criterios técnicos para futuras oportunidades en el sector público. Foto: Banco de Talentos- El País

Tras las elecciones que se llevaron a cabo el pasado mes de julio, Abelardo De La Espriella fue el candidato que quedó como ganador tras enfrentarse en las urnas con el contendor de la izquierda, Iván Cepeda. Tras su victoria, poco a poco se han venido conociendo algunas de las propuestas que materializaría luego del 7 de agosto, cuando se posesione y se convierta en el mandatario de los colombianos hasta el 2030.

Estimaciones de Credicorp Capital indican que el precio del dólar debería estar en 4.200 pesos, pero está más alto por la incertidumbre fiscal.
La economía perderá impulso en 2027, pese al optimismo del mercado tras las elecciones, advierte Credicorp Capital

Una de las propuestas que se conoció recientemente y que para muchos resultó atractiva es la del banco de talentos, que permitiría a miles de colombianos postularse a vacantes dentro del Gobierno. En pocas horas, la plataforma alcanzó los 115.000 registros.

La plataforma fue presentada por el presidente electo.
La plataforma del Banco de Talentos superó los 115.000 registros pocas horas después de su lanzamiento, según informó el Gobierno entrante. Foto: Banco de Talentos

“El Banco de Talentos será una herramienta para abrir oportunidades y construir equipos con criterio técnico y vocación de servicio. La Patria Milagro se construye con los mejores, con los que quieren trabajar y con los que están listos para servir a Colombia”, detalló el Gobierno entrante a través de un comunicado.

Abelardo De La Espriella.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anuncia restablecimiento del diálogo con el Banco Mundial

Tras la propuesta, son muchas las dudas que han surgido respecto a cómo funcionaría y qué alcances tendría. Laura Herrera Caro, líder de Magneto Empleos, le dijo al medio Valora Analitik que la plataforma funcionará como una base de datos de candidatos y que no es una convocatoria laboral por ahora.

Magneto Empleos es la plataforma oficial del Banco de Talentos Patria Milagro
El Banco de Talentos no reemplaza los concursos de mérito ni las convocatorias administradas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Foto: Montaje Semana

Muchos se han preguntado si este nuevo banco de talentos es similar a lo que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es un órgano autónomo e independiente del Estado colombiano, cuya función principal es administrar y vigilar la carrera administrativa, un sistema que garantiza que los empleos públicos se asignen por mérito y capacidad.

Herrera aseguró que esto no sería igual. La iniciativa del banco de talentos no reemplaza los mecanismos oficiales de ingreso a la carrera administrativa ni modifica los procesos que son competencia de la CNSC.

Es decir, las convocatorias para empleos de carrera continúan desarrollándose mediante los procedimientos establecidos por la entidad y a través de la plataforma SIMO.

La plataforma fue presentada como un banco de perfiles para futuros procesos de selección del Gobierno de Abelardo De La Espriella y no reemplaza a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
La iniciativa del presidente electo Abelardo De La Espriella funcionará, por ahora, como una base de datos de candidatos interesados en trabajar con el Gobierno. Foto: IA