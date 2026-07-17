Banco de talentos del Gobierno De La Espriella no sería igual que la CNSC: estas son las diferencias entre ambos

Tras las elecciones que se llevaron a cabo el pasado mes de julio, Abelardo De La Espriella fue el candidato que quedó como ganador tras enfrentarse en las urnas con el contendor de la izquierda, Iván Cepeda. Tras su victoria, poco a poco se han venido conociendo algunas de las propuestas que materializaría luego del 7 de agosto, cuando se posesione y se convierta en el mandatario de los colombianos hasta el 2030.

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Una de las propuestas que se conoció recientemente y que para muchos resultó atractiva es la del banco de talentos, que permitiría a miles de colombianos postularse a vacantes dentro del Gobierno. En pocas horas, la plataforma alcanzó los 115.000 registros.

La plataforma del Banco de Talentos superó los 115.000 registros pocas horas después de su lanzamiento, según informó el Gobierno entrante. Foto: Banco de Talentos

“El Banco de Talentos será una herramienta para abrir oportunidades y construir equipos con criterio técnico y vocación de servicio. La Patria Milagro se construye con los mejores, con los que quieren trabajar y con los que están listos para servir a Colombia”, detalló el Gobierno entrante a través de un comunicado.

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Tras la propuesta, son muchas las dudas que han surgido respecto a cómo funcionaría y qué alcances tendría. Laura Herrera Caro, líder de Magneto Empleos, le dijo al medio Valora Analitik que la plataforma funcionará como una base de datos de candidatos y que no es una convocatoria laboral por ahora.

El Banco de Talentos no reemplaza los concursos de mérito ni las convocatorias administradas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Foto: Montaje Semana

Muchos se han preguntado si este nuevo banco de talentos es similar a lo que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es un órgano autónomo e independiente del Estado colombiano, cuya función principal es administrar y vigilar la carrera administrativa, un sistema que garantiza que los empleos públicos se asignen por mérito y capacidad.

Herrera aseguró que esto no sería igual. La iniciativa del banco de talentos no reemplaza los mecanismos oficiales de ingreso a la carrera administrativa ni modifica los procesos que son competencia de la CNSC.

Es decir, las convocatorias para empleos de carrera continúan desarrollándose mediante los procedimientos establecidos por la entidad y a través de la plataforma SIMO.