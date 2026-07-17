Suiza le volvió a ganar a Colombia: vibrante final de la etapa 13 en el Tour de Francia 2026

Harold Tejada (XDS Astana) estuvo muy cerca de romper la sequía para Colombia en el Tour de Francia 2026. El corredor huilense quedó en el segundo lugar, a escasos centímetros del suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).

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Han pasado seis años de la última vez que un ciclista colombiano ganó etapa en el Tour. Miguel Ángel López fue el último en lograrlo en el año 2020, cuando coronó el Col de la Loze.

Paradójicamente, como sucedió en el Mundial 2026, Suiza le arrebató la victoria a Colombia y dejó una profunda tristeza para Harold Tejada después de haber hecho todo el esfuerzo posible en la escapada.

Faltando 16 kilómetros para coronar la línea de meta, Schmid y Tejada salieron al ataque de un numeroso grupo que llevaba más de 90 kilómetros trabajando por sacarle diferencia al grupo principal.

Aunque sus perseguidores trataron de neutralizarlos, fue hasta el último kilómetro cuando lograron verlos a lo lejos. Para ese momento ya se había lanzado el ataque de Harold Tejada, quien intentó sorprender desde lejos al entenderse con menos punta de velocidad en relación a Schmid.

Declaraciones de Harold Tejada

“Mauro siempre es más rápido. Intenté aguantarlo hasta los últimos 200 metros, la verdad la ví cerquita pero feliz con el resultado y felicitar al equipo”, dijo el colombiano con la voz entrecortada.

Harold considera que “para ganar hay que arriesgar” y por eso salió a rueda de Mauro Schmid cuando lo vio partir del grupo de fugados. “Trataba de pasar solo 20 segundos en el plano. El fue más inteligente y nada estamos ahí”, declaró.

Al de Pitalito (Huila) solo le faltaron unos metros para coronar la victoria que venía buscando a esta edición del Tour. “Faltando 250 me lancé con todo, pero me ganó él que estaba más fuerte. Contento con el resultado y esperar lo que pasa en las próximas etapas”, dijo.

“Hubiera sido bonito ganar, porque estas oportunidades son poquitas. Feliz y con la confianza intacta siempre”, finalizó.

Mauro Schmid venció a Harold Tejada con muy poca diferencia en la línea de meta. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Clasificación de la etapa 13 - Tour de Francia 2026

1. Mauro Schmid (Jayco AlUla) - 4:06:58

2. Harold Tejada (XDS Astana), a 0″

3. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 2″

4. Maxim van Gils (Bora-Hansgrohe), a 2″

5. Brandon McNulty (UAE Team Emirates), a 2″

6. Kevin Vauquelin (Netcompany Ineos), a 2″

7. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 2″

8. Clement Braz Afonso (Groupama FDJ), a 2″

9. Tim Wellens (UAE Team Emirates), a 2″

10. Luke Plapp (Jayco AlUla), a 11″