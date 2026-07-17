Miguel Gómez Martínez, ministro designado, anuncia sus primeros nombramientos en el ministerio de Hacienda

El ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó al diario La República los nombres de quienes lo acompañarán en la dirección de la cartera económica una vez asuma oficialmente el cargo.

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Andrés Quevedo será el nuevo viceministro general del Ministerio de Hacienda, mientras que Juan Sebastián Betancur ocupará la posición de viceministro técnico, dos nombramientos con los que comienza a definirse el equipo que liderará la política económica y fiscal del Gobierno.

#Atento | El ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó a este medio que Andrés Quevedo asumirá el cargo de viceministro General, y Juan Sebastián Betancur será el viceministro técnico pic.twitter.com/dGuv3wrNp5 — Diario La República (@larepublica_co) July 17, 2026

La confirmación, entregada por Gómez en declaraciones a La República, representa uno de los primeros anuncios sobre la conformación del nuevo equipo directivo del Ministerio de Hacienda, una de las entidades más relevantes para la formulación y ejecución de las políticas económicas del país.

Retos y funciones de los nuevos nombramientos

En su nuevo rol, Andrés Quevedo tendrá a su cargo la coordinación administrativa y estratégica del Ministerio, así como el seguimiento a la ejecución de las principales iniciativas de la cartera.

El viceministro general desempeña un papel fundamental en la articulación entre las distintas dependencias del Ministerio y en la implementación de las decisiones adoptadas por el despacho del ministro.

Abelardo De La Espriella y Miguel Gómez Martínez. Foto: Montaje Semana

Por su parte, Juan Sebastián Betancur asumirá como viceministro técnico, una responsabilidad clave en la elaboración de análisis económicos, el diseño de políticas fiscales y presupuestales, así como en la evaluación de los principales indicadores macroeconómicos que sirven de base para la toma de decisiones del Gobierno.

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El cargo también implica una estrecha relación con entidades nacionales e internacionales en asuntos relacionados con la estabilidad económica y las finanzas públicas.

Los nombramientos se producen en un momento en el que el Ministerio de Hacienda enfrenta importantes desafíos, entre ellos el manejo de las finanzas públicas, el cumplimiento de la regla fiscal, la preparación del Presupuesto General de la Nación y la definición de estrategias para impulsar el crecimiento económico.