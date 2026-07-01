Quién es Miguel Gómez Martínez, el nuevo ministro de Hacienda de Abelardo De la Espriella

Hace unas horas, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó a través de sus redes sociales quién sería el nuevo ministro de Hacienda, quien tendría la dura misión de estabilizar la economía colombiana, alterada por cuenta de un alto endeudamiento y un fuerte déficit fiscal. Se trata de Miguel Gómez Martínez, quien asumirá el reto.

Tras la designación, muchos se preguntan de dónde proviene, cuál es su hoja de vida y su experiencia. Por ello, aquí le contamos todo sobre el nuevo perfil del encargado de las finanzas públicas por los próximos 4 años.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. Esta es la trayectoria del economista que asumirá el cargo. Foto: GETTY IMAGES

De profesión, Gómez es economista y docente, quien es descrito por la campaña como un experto en manejo de crisis, luego de haber ocupado cargos de dirección de alto nivel en entidades públicas y privadas.

Entre sus cargos estuvieron los siguientes: fue vicecontralor general de la República, presidente de Bancoldex, presidente de Fasecolda, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Americana y embajador de Colombia en Francia, decano de Economía de la Universidad del Rosario, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y gerente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores - Asocolflores.

Exvicecontralor, expresidente de Bancóldex y exembajador en Francia: así es la hoja de vida de Miguel Gómez Martínez, nuevo jefe de la cartera de Hacienda. Foto: Universidad de Los Andes

Además de ello, Gómez también se desempeñó como decano universitario, profesor de economía y consultor en gerencia de crisis.

Respecto a la educación en su hoja de vida, este estudió en el colegio San Carlos de Bogotá. Luego se graduó como economista en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde también hizo una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política. Hoy en día es candidato a doctorado del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París.

Con amplia experiencia en el sector público, el sector financiero y la academia, Miguel Gómez Martínez asumirá el Ministerio de Hacienda en el nuevo Gobierno. Foto: Adobe Stock

Respecto a su familia, Gómez es hijo de Enrique Gómez Hurtado y María Ángela Martínez. Su cercanía al Partido Conservador es de vieja data, al ser hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez, y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado.