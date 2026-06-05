El bitcoin se desploma: llegó al nivel más bajo desde que ganó Trump; precio del 5 de junio

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada del mundo: un activo y sistema de pagos digital que no depende de bancos centrales, gobiernos ni empresas. Las transacciones se verifican mediante criptografía y se registran en una base de datos pública e inalterable llamada cadena de bloques.

Para entender mejor qué es, es importante tener en cuenta que esta moneda existe únicamente en internet y que no está controlada por ningún ente gubernamental o privado. Funciona gracias a una tecnología llamada blockchain, que actúa como un libro de cuentas público en el que quedan registradas todas las transacciones de forma segura y transparente.

Miles de inversionistas siguen atentos al comportamiento del bitcoin, cuyo valor ha mostrado importantes variaciones durante las últimas semanas. Foto: ADOBE STOCK

Mientras el dinero que usted tiene en su cuenta bancaria está respaldado y administrado por un banco. El bitcoin puede enviarse directamente de una persona a otra a través de internet, sin necesidad de intermediarios.

Es por ello que muchas personas compran esta criptomoneda para ahorrar o invertir, dado que creen que su valor puede aumentar con el tiempo. Sin embargo, su precio suele subir y bajar de manera significativa, por lo que también implica riesgos.

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¿Cómo está el precio del bitcoin?

Para este 5 de junio, el bitcoin, una de las criptomonedas más importantes del mundo, registra un precio actual de 61.686 dólares. Esto significa una baja del -3,22 % en el mercado actualmente.

Es importante mencionar que hace poco menos de dos meses, la moneda superó por primera vez el umbral de los 100.000 dólares, un récord del que Trump se congratuló públicamente.

Comprar bitcoin en Colombia es cada vez más sencillo gracias a plataformas digitales que permiten adquirir criptomonedas mediante PSE, transferencias y billeteras virtuales. Foto: adobe stock

Durante el año pasado, el bitcoin registró un avance importante, hasta alcanzar a comienzos de octubre un récord de 126.251,31 dólares, antes de sufrir una corrección.

En los últimos días el bitcoin se ha visto duramente afectado por un clima pesimista en varios mercados, en particular en los valores tecnológicos e incluso en el de los metales preciosos.

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¿Dónde puedo comprar bitcoins en Colombia?

En Colombia existen plataformas denominadas exchangers, que permiten recargarlas con su tarjeta de débito, crédito o PSE, para luego insertar un saldo en la app y así comprar la cripto que usted quiera.

Entre las plataformas está Binance, que es el exchange con mayor volumen de usuarios y una de las opciones más utilizadas en el país. Este permite que la compra sea aún más sencilla, dado que puede hacerlo por transferencias bancarias, P2P, Nequi, Daviplata y otros métodos locales.

El bitcoin sigue consolidándose como una de las alternativas de inversión más populares, aunque expertos recuerdan que su precio puede subir o bajar de forma considerable. Foto: Getty Images

Otro popular es Bitso, que tiene la misma función que el anterior, pero con una interfaz sencilla que permite depósitos en pesos colombianos mediante PSE. Los expertos suelen recomendarla para principiantes.